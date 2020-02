Auto ibride ed elettriche: gruppi di acquisto solidale per risparmiare

L’interesse nei confronti delle auto ibride ed elettriche è in costante aumento: i gruppi di acquisto solidale sono un’occasione per risparmiare e fare bene all’ambiente

L’interesse nei confronti delle auto ibride ed elettriche è in costante aumento, basti pensare che solo nel 2019 si è parlato di un +140% rispetto al 2018. Secondo il GAI, Associazione di acquisto solidale (https://www.gruppoacquistoibrido.it/) che si occupa dell’acquisto in gruppo di auto ibride ed elettriche e veicoli a basso impatto ambientale, attraverso il gruppo nel 2019 sono state acquistate più di 350 auto ibride ed elettriche, cifra che conferma come la mobilità sostenibile si stia diffondendo sempre di più anche sul nostro territorio nazionale.

Come fare, però, se si desidera acquistare un’auto ibrida o elettrica e allo stesso tempo risparmiare? Proprio per consentire agli acquirenti di risparmiare, il GAI organizza gruppi di acquisto solidale che consentono risparmi fino al -30% sul prezzo di listino di un’autovettura ibrida o elettrica. Ad esempio, grazie al GAI, è possibile acquistare i modelli più richiesti di auto ibride ed elettriche, come la Yaris Hybrid, risparmiando oltre 1000 euro rispetto al miglior prezzo che un singolo acquirente potrebbe ottenere da solo, anche in caso di usato e incentivi pubblici.

I gruppi di acquisto promossi dal GAI sono in partenza ogni mese. Ad esempio, per coloro che desiderano acquistare un’auto ibrida Toyota o KIA le registrazioni devono essere fatte entro il 15 Marzo 2020 (gli acquisti verranno poi finalizzati dal 16 al 31 Marzo 2020). Per coloro che invece desiderano un’auto ibrida Hyunday le registrazioni terminano a breve (il 15 Febbraio) e gli acquisti verranno effettuati dal giorno dopo fino a fine mese.

Per quanto riguarda le auto elettriche, invece, il 15 Febbraio 2020 terminano le registrazioni per le auto Hyundai (acquisti poi dal 16 al 29), mentre il 15 Marzo terminano quelle per le auto Renault e Volkswagen (anche in questo caso gli acquisti verranno poi realizzati dal giorno successivo fino al 30).

“I gruppi di acquisto ci permettono di acquistare in serie decine di auto ibride o elettriche a volta, consentendo ai consumatori di risparmiare più di 1000 euro per automobile – commentano Luca Dal Sillaro e Gianalfredo Furini, soci fondatori del GAI –. Il nostro obiettivo è quello di favorire la diffusione di auto non inquinanti per cercare di limitare, se non ridurre, l’inquinamento dell’aria e del territorio. Speriamo che nel 2020 il trend dell’acquisto di auto green, tuttora in aumento, prosegua su questa linea affinché le auto ibride ed elettriche arrivino ad una quota di mercato potenziale dell’8-10%.”