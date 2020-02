Bite Back 2030: la guerra inglese al cibo spazzatura

Bite Back 2030: nel Regno Unito una campagna contro il cibo spazzatura. I ragazzi chiedono etichette informative sui prodotti alimentari

I ragazzi britannici hanno deciso di mobilitarsi rivendicando il diritto ad un’adolescenza sana e non vogliono più essere considerati solamente come acquirenti di tutto quel che la pubblicità promuove. Sollecitano quindi misure che segnalino quelli che sono i cibi che minacciano la loro salute, quelli che li fanno ingrassare: e per questi ragazzi quindi la lotta all’obesità dovrà essere condotta rendendo immediatamente obbligatorie le etichette ‘a semaforo’.

Attraverso l’iniziativa Bite Back 2030, i ragazzi hanno pertanto chiesto l’aiuto delle autorità così che queste etichette siano apposto obbligatoriamente sul junk food.

L’iniziativa, come spiega Garantitaly, è stata sottolineata anche dal diffusissimo ‘The Guardian’: la campagna, patrocinata anche dal famoso cuoco e attivista Jamie Olivier, sta avendo un successo crescente grazie agli strumenti scelti dai dodici membri nel consiglio direttivo, una dozzina di ragazzi che stanno utilizzando i social media, i video, i racconti di testimonial loro beniamini, di youtuber, di stelle dello sport e del cinema.

Ed attraverso questi strumenti e personaggi vengono promossi ricette, flash mob e altre iniziative che sappiano coinvolgere il mondo giovanile.

Lo scopo di tutta la campagna Bite Back 2030 è far arrivare ai più giovani un messaggio in grado di trasformare l’invito a mangiare meno junk food, finora considerato un limite alla libertà di scelta, in un atteggiamento alla moda, che consideri quel cibo obsoleto e non più in linea con le tendenze più cool.

In quest’ottica, i giovani britannici chiedono l’obbligatorietà di quelle etichette ‘a semaforo’ che sono state introdotte volontariamente a partire dalla Gran Bretagna, adottate provvisoriamente anche da altri Paesi e che un ampio gruppo di multinazionali hanno scelto per qualificare i propri prodotti. Nel Regno Unito il problema dell’obesità infantile sta assumendo proporzioni preoccupanti. All’età di 10-11 anni, un ragazzo su cinque è già obeso, e metà di quelli che hanno tra i 12 e i 15 anni sono in sovrappeso.

Nonostante ciò le iniziative pubbliche intraprese da più parti non sembrano dare i risultati voluti. La speranza è che la mobilitazione diretta dei giovani e l’impiego di strumenti più efficaci possano contribuire a cambiare radicalmente la cultura alimentare delle nuove generazioni.