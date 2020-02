Sardine in piazza con lavoratori Whirlpool e Tirrenia

“Siamo a Napoli, anno 2020, secondo l’Istat su 3 milioni e 117mila persone piu’ del 20% della popolazione della citta’ metropolitana e’ senza un’occupazione. Tante sono le storie che si intrecciano senza saperlo: vogliamo provare a far si’ che si incontrino per darsi forza”. Cosi’ il gruppo delle Sardine della Campania che nei giorni scorsi ha incontrato i lavoratori della Whirlpool nella sede di via Argine. Il prossimo 18 febbraio insieme animeranno un evento “a sostegno della vertenza Whirlpool e a difesa del territorio”.

L’appuntamento rientra in una delle tappe delle Sardine che in giro per l’Italia raccoglieranno testimoni e testimonianze dai territori che toccheranno. Oltre alla delegazione Whirlpool sul palco ci saranno i lavoratori di Tirrenia, i lavoratori Conad/ex Auchan, i lavoratori di Almaviva, gli Oss dell’Ospedale del Mare, i lavoratori di Manital, i lavoratori di pubblica utilita’ di Napoli e i disoccupati partenopei.

“Agiremo insieme – dichiarano le Sardine come riferisce l’agenzia Dire (www.dire.it) – per dire che il diritto al lavoro deve essere al centro delle prossime agende politiche e non solo delle prossime campagne elettorali. La politica torni a prendersi le proprie responsabilità”.