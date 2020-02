Tokyo 2020: un Gundam gigante per le Olimpiadi

Un Gundam di 18 metri prende vita per le Olimpiadi di Tokyo 2020: il Mobil Suit gigante camminerà grazie a un telecomando

Un sogno che si trasforma in realtà per i fan di Gundam, che questa estate potranno vedere il robot degli anime prendere vita.

E’ stato creato un “Mobile Suit” gigante, pronto a muovere i primi passi in occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020, in programma dal 24 luglio al 9 agosto.

La replica di 25 tonnellate per 18 metri di altezza sarà in grado di camminare davvero con un telecomando.

Dopo l’anteprima ai giochi olimpici e paralimpici questa estate, il Gundam debutterà al pubblico il 1° ottobre 2020 e rimarrà in mostra al molo di Yamashita, Yokohama, fino al 3 ottobre 2021.

La action figure gigante è una replica in scala del modello Gundam RX-78-2 di prima generazione apparso nell’anime nel 1979, spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it).

La figura colossale è stata creata dalla Gundam Global Challenge e dai suoi partner, che affitteranno un sito di 9.000 metri quadrati nel molo di Yokohama.

Il Gundam fa parte del progetto Gundam Factory Yokohama, un’area espositiva divisa in due zone: da una parte il robottone gigante, dall’altra un complesso a due piani chiamato “Gundam-Lab”, dove i visitatori potranno vedere da vicino la statua o passeggiare per negozi.