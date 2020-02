Matteo Faustini: al via Figli delle Favole instore tour

Matteo Faustini è in giro per l’Italia con il suo Figli delle favole instor tour. Reduce dalla vittoria del ‘Premio Lunezia per Sanremo’ per il valore musicale e letterario del brano in gara al 70° Festival Nel Bene e Nel Male, il giovane artista incontrerà i fan il 17 febbraio alla Discoteca Laziale di Roma (ore 18), il 19 febbraio a LaFeltrinelli di Palermo (ore 15), il 20 febbraio a LaFeltrinelli di Catania (ore 18) e il 22 febbraio alla Mondadori di via Marghera di Milano (ore 17.30).