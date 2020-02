Cardiologie Aperte 2020 oggi fa tappa a Modena

Prevenzione cardiovascolare: l’iniziativa Cardiologie Aperte fa tappa a Modena. Oggi controlli ed ECG gratuiti all’Ospedale Villa Pineta

Torna anche quest’anno l’iniziativa Cardiologie Aperte organizzata da ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) e dalla Fondazione per il Tuo cuore a sostegno della ricerca, per prevenire e contrastare le malattie cardiovascolari. Per i cittadini modenesi l’appuntamento è sabato 15 sabato dalle 9,30 alle 16,30 al Poliambulatorio (via Scaglia Est 27) di Villa Pineta. Si tratta della prima iniziativa da quando l’Ospedale privato accreditato è entrato a far parte del Santo Stefano Riabilitazione, uno dei maggiori brand in Italia e in Europa nel settore riabilitativo che accresce il prestigio internazionale di Villa Pineta.

Sabato 15 febbraio i cittadini potranno sottoporsi a screening gratuiti per una valutazione del rischio delle malattie cardiache.

Come è noto, le malattie cardiovascolari rappresentano circa il 40 % di tutte le morti in Italia e nella fascia di età tra 35 e 75 anni, colpiscono il 51% degli uomini e il 37% delle donne. La prevenzione effettuata attraverso controlli non invasivi, in molti casi può salvare una vita poiché permette il riconoscimento precoce di cardiopatie di cui il paziente è ignaro e che posso provocare una morte cardiaca improvvisa.

Per una valutazione complessiva dello stato di salute, Villa Pineta mette a disposizione un’équipe medico – sanitaria composta dai Cardiologi Massimo Cerulli e Simona Sorbello, Terapisti della riabilitazione Vittoria Furino, Fabio Florini ed Assunta De Biase, Psicologa Daniela Lugli, Dietista Laura Busoli, Infermiera Silvia Gualmini.

Tutti i controlli (Indice di massa corporea, Circonferenza Vita, Pressione arteriosa, Colesterolo, Saturimetria, Monossido Carbonio) saranno effettuati in modo gratuito con possibilità anche di effettuare l’elettrocardiogramma gratuitamente prenotandolo al numero del Poliambulatorio 059-357460.

“Abbiamo aderito alla campagna “Cardiologie Aperte” – spiega il dott. Massimo Cerulli Responsabile dell’U.O. Cardiologia Riabilitativa di Villa Pineta – per sottolineare l’importanza della prevenzione. Giornate come queste non solo possono migliorare lo stile di vita delle persone, attraverso una presa di coscienza, ma anche prendere in tempo l’insorgere di determinate patologie. Invitiamo i cittadini a cogliere questa opportunità per ampliare gli orizzonti della conoscenza ed in particolare della prevenzione promuovendo modifiche degli stili di vita a difesa di un cuore sano” – conclude Cerulli.

L’iniziativa promuove la prevenzione e invita i cittadini, dai 30 anni in su, a prendere più a cuore la salute. Per la ricaduta sociale e culturale, l’iniziativa è patrocinata dal Comune di Modena, Assessorato alle politiche per la salute, e dall’Associazione di volontariato “Gli Amici del Cuore”.

CARDIOLOGIA DI VILLA PINETA

L’U.O. di Cardiologia Riabilitativa di Villa Pineta da oltre 20 anni si occupa dell’assistenza e cura dei pazienti immediatamente dopo eventi acuti quali intervento cardiochirurgico, infarto miocardico o scompenso cardiaco.

Dal 1997 ad oggi sono stati trattati oltre 4000 pazienti. Ogni anno vengono eseguite migliaia di attività ambulatoriali sia in accreditamento col SSN sia in regime privato. Per informazioni: cardio@villapineta.it