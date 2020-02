GDD FASHION WEEK: esce il bando per talenti della moda

GDD Fashion Week: fuori il bando per i giovani talenti della moda. In palio una borsa di studio da 2.000 euro e il premio della stampa offerto dalla nota rivista “La Mia Boutique”

La GDD FASHION WEEK edizione 2020 ha preso forma: gli organizzatori del contest internazionale, dedicato alla promozione della moda e al sostegno dei giovani talenti, hanno pubblicato il nuovo bando, invitando i fashion designer a presentare i propri outfit. C’è tempo fino all’8 marzo per partecipare.

Il concorso invita i fashion designer a presentare i propri progetti sul tema guida: “LA MODA TRA DIECI ANNI. Che forme, materiali e toni scegliereste per la donna del domani? Il mondo della moda, in un futuro non troppo lontano, è chiamato a rispondere ai canoni del cambiamento e della sostenibilità. L’intento è progettare un outfit intelligente e sensibile che possa adattarsi ad un futuro basato su principi nuovi e diversi, quali adattamento climatico, riuso e riciclo, energie pulite e rinnovabili, diminuzione delle emissioni nocive, scelta dei materiali, analisi e certificazioni. Green – economy, cultura e coesione sociale diventano dunque indicatori fondamentali per dare vita ad un modello di economia della qualità legato alla creatività e all’innovazione”.

Tutte le informazioni sono a portata di click sul sito www.gddfashionweek.it. Il contest è indirizzato agli stilisti, agli studenti degli istituti pubblici e privati di design, moda e modellistica, agli allievi delle università di moda e delle scuole professionali. Possono partecipare, altresì, gli stilisti che abbiano già aperto un proprio atelier da meno di otto anni. Si possono presentare anche gli stilisti con meno di diciotto anni, purché autorizzati dai propri genitori o da chi ne fa le veci. È prevista la presentazione di tre modelli: il primo in stile casual, il secondo in stile elegante ed il terzo a scelta del designer. Nella richiesta di partecipazione dovrà essere riportato anche il concept della collezione. I nominativi degli stilisti prescelti ammessi alla fase finale verranno pubblicati direttamente online sul sito gddfashionweek.it.

Tre diverse fasi operative, una borsa di studio da 2mila euro, un tema da sviluppare e tanti appuntamenti che si snoderanno per l’intero arco dell’anno.