E se…? In libreria il capolavoro di Anthony Browne

fresco di uscita per la casa editrice CameloZampa, è un picture book del già vincitore del Premio Hans Christian AndersenL’artista britannico fonde magistralmente il gusto per l’assurdo e le chiare influenze surrealiste con la sua capacità di raccontare in modo toccante e sincero il mondo di chi cresce.

Joe sta per andare alla sua prima festa di compleanno ed è molto preoccupato. Ha perso l’invito con l’indirizzo del suo amico e l’unica cosa che può fare è percorrere la via e spiare dentro le finestre, per cercare la casa giusta. Intanto pone alla mamma mille domande: e se ci saranno tante persone? E se non gli piacerà il cibo? E se si faranno giochi spaventosi? La fantasia di Joe galoppa, mentre al di là delle finestre appaiono scene via via più folli e inaspettate…