Dal 6 all’8 marzo a Roma il primo Festival del giornalismo ambientale promosso da Ministero dell’Ambiente ed ENEA con il supporto di ISPRA e FIMA

Far crescere e valorizzare il ruolo del giornalismo ambientale come leva per diffondere una cultura della sostenibilità. È l’obiettivo del primo Festival del Giornalismo Ambientale che si svolgerà da venerdì 6 a domenica 8 marzo al MAXXI, a Roma, su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e dell’ENEA con ISPRA e Federazione italiana dei media ambientali (FIMA).

L’evento nasce per approfondire i nuovi scenari e le sfide emergenti in campo ambientale coinvolgendo esponenti dei media, delle istituzioni, del mondo dell’economia e della ricerca per individuare strumenti, percorsi e modalità condivise per far crescere un giornalismo di qualità su queste tematiche. Molto spesso, infatti, l’ambiente stenta a trovare spazi adeguati sui media, che si tratti di clima, di rifiuti, del territorio a rischio, dell’inquinamento di aria, acqua, mare e città, ma anche delle opportunità dell’economia circolare, della mobilità sostenibile, delle smart city.

Il Festival sarà strutturato come corso con crediti formativi per i giornalisti e si focalizzerà su quattro tematiche portanti: il ruolo dell’informazione al grande pubblico, le inchieste, i nuovi media e il rischio fake news; l’emergenza clima e rifiuti; economia, ambiente e green new deal; il ruolo dell’innovazione tecnologica, le città intelligenti, le fonti rinnovabili e le nuove mobilità.

Il Festival del Giornalismo Ambientale sarà inaugurato dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa e vedrà la partecipazione, tra gli altri, dei presidenti di ENEA Federico Testa e di ISPRA Stefano Laporta, del presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti Carlo Verna, del direttore dell’ANSA Luigi Contu, del direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi Padre Enzo Fortunato, del presidente di Symbola Ermete Realacci, del presidente di Global Compact Marco Frey (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) e, in video dagli Stati Uniti, della presidente di “The Society of Environmental Journalists (SEJ)” Meera Subramanian.