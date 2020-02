Luigi Carletti in libreria con Sei donne a San Siro

In libreria Sei donne a San Siro, il noir che Luigi Carletti ambienta durante una partita realmente avvenuta, il derby Inter-Milan del 2008

In uno stadio da tutto esaurito, va in scena il derby Milan-Inter. Una piovosa domenica a San Siro, per le squadre in campo la posta è importante, ma intanto sulle tribune sei donne giocano una partita ad altissimo rischio che con il calcio ha ben poco a che fare. Sei storie apparentemente distinte ma destinate a convergere in un intreccio dove niente è ciò che sembra e dove tutto può succedere. Chi è Guendalina, la ragazza che per entrare è riuscita a eludere tutti i controlli? E che sarà di Lola, la radiocronista inseguita da uno spietato aguzzino? Qual è il piano di Renata, bloccata su una sedia a rotelle? Perché Letizia guida 15 agenti camuffati da comuni spettatori? Che cosa farà Ninì, trascinata in tribuna vip dal marito tifoso? E infine, chi è davvero Gemma, l’anziana vedova che frequenta San Siro da mezzo secolo?

Nel costruire questo noir metropolitano, Luigi Carletti tratteggia personaggi indimenticabili, tra un’umanità proiettata nei riti domenicali della sfida agonistica e la suspense di storie che vengono da molto lontano ma finiscono con il deflagrare nell’arena milanese piena di novantamila anime.

“Sei donne a San Siro” è la rappresentazione incalzante e ironica, spesso caustica, di un mondo in cui la commedia umana e il dramma procedono intrecciati riservando colpi di scena tutti plausibili e al tempo stesso sorprendenti.

Uscito in Francia alcuni anni fa per Liana Levi editore con il titolo “Six femmes au foot”, il romanzo apre la collana di narrativa CommunityNoir di Typimedia, casa editrice di cui l’autore è anche co-founder e presidente. Luigi Carletti è noto al grande pubblico per i libri usciti con Mondadori, Baldini&Castoldi e numerosi editori stranieri, in particolare per “Supernotes”, romanzo-verità sulle vicende dell’agente segreto Kasper, best-seller pubblicato in numerosi paesi con decine di migliaia di copie vendute.

Sei donne a San Siro

240 pagine

€ 14.90

Autore: Luigi Carletti

Typimedia Editore