Emoji Kitchen: con Google le emoji si fondono

Ti senti un cowboy triste o un cactus felice? Grazie a Google adesso puoi condividere il tuo stato d’animo con una sola emoji. Dopo una fase di test, il colosso di Mountain View ha iniziato il lancio Emoji Kitchen, un aggiornamento per Gboard che permette di mescolare due faccine creando emoji personalizzate.

Il rollout è appena iniziato e la nuova funzione raggiungerà gradualmente ogni smartphone Android.

Come funziona

Emoji Kitchen funziona solo con la tastiera GBoard di Google. Sarà possibile utilizzare la nuova funzione su Gmail, Messaggi di Google, Messenger, Snapchat, Telegram, WhatsApp e altro.

Una volta selezionata la faccina da inviare, come spiega l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), si aprirà una rosa di possibilità per il mash up.

Ad esempio, se tocchi la faccina del cowboy potrai scegliere di abbinare un emoji sorridente, triste, arrabbiata, assonnata, etc..