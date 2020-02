Con Re-Think i jeans non si buttano mai

Al via oggi Re-Think your jeans, l’originale progetto di economia circolare collaborativa, che permetterà a chiunque di inserire i propri vecchi jeans nel processo di rigenerazione, contribuendo a mettere in pratica i principi della moda etica e sostenibile. Sono cinque (per ora) i negozi NaturaSì di Prato, Pistoia, Lucca e Parma dove le persone potranno lasciare i loro vecchi capi e ricevere in cambio un buono sconto di 10 euro con Rifò. Re-Think your jeans vede coinvolti assieme alla rete italiana di negozi bio: Recooper, un progetto di economia circolare fatto da cooperative sociali che si occupano di raccolta e recupero di abiti usati; Pinori Filati, azienda pratese leader nella produzione di filati fantasia e rigenerati; e Rifò, brand di moda sostenibile e rigenerata.