Tumori testa-collo: nuova terapia con molecole di una pianta

Da sempre molte delle ricerche sui farmaci antitumorali guardano con interesse al mondo naturale. Grazie a questo tipo di studi sono infatti state scoperte sostanze che ormai fanno parte delle terapie standard per vari tipi di tumori. Per esempio, i principi attivi dei tassani derivano da sostanze contenute nella pianta del tasso, mentre la trabectedina è un composto derivato da organismi invertebrati marini. I ricercatori responsabili di questo studio, dell’Università del Colorado, hanno rivolto la loro attenzione alla bouvardina, contenuta in una pianta ornamentale che cresce in Messico e nel sud-ovest degli Stati Uniti, chiamata anche “pianta dei petardi” per i caratteristici grappoli di lunghi fiori rossi (simili a piccoli petardi), del cui nettare sono golosi i colibrì.

Studi di botanica eseguiti in passato suggerivano che la bouvardina potesse interferire con la crescita cellulare. I ricercatori hanno allora studiato in laboratorio un nuovo derivato della pianta per vedere che effetto avesse sulle cellule tumorali, e hanno scoperto che la molecola SVC112 ne blocca in effetti la moltiplicazione, agendo sulla sintesi delle proteine. L’effetto è stato dimostrato in cellule tumorali di pazienti con HNSCC, mentre è stato limitato in cellule sane. Inoltre la bouvardina è sembrata essere più potente e più selettiva di un’altra molecola con lo stesso meccanismo di azione già approvata e disponibile per l’uso in clinica.