Torino Digital Days 2020: tutti gli appuntamenti

Nuove tecnologie e le possibili applicazioni protagoniste di Torino Digital Days 2020 allo spazio “COMBO” di Porta Palazzo: il programma

Torino Digital Days 2020 dedicherà l’apertura del suo main event all’integrazione e allo scambio che tecnologia e digitale consentono e sviluppano tra le culture a partire dalla scelta della location multiculturale per eccellenza, il nuovo spazio “COMBO” nel cuore di Porta Palazzo.

Il 12 e il 13 Febbraio dalle ore 9.30 sarà possibile ascoltare le esperienze di chi ha studiato l’impatto delle nuove tecnologie in Sud Africa, negli Emirati Arabi e in Oriente: professionisti di grande esperienza spiegheranno come, in questi mondi così diversi per cultura e tradizione, il digitale abbia consentito nuovi canali di comunicazione e crescita.

Veronica Ronchi della Fondazione Eni Enrico Mattei ci racconterà i cambiamenti che l’Africa sub-sahariana ha vissuto diventando oggi un importante e inaspettato laboratorio di governance globale.

A seguire la sfida di Funke Michaels del MIT, che scommette di digitalizzare tutta l’Africa entro il 2063. Guido Ghedin di Cifnews Global esplorerà i nuovi scenari geopolitici che e-commerce e rivoluzione digitale stanno portando dal Rwanda alla Russia.

Il pomeriggio della prima giornata vedrà protagoniste piattaforme del calibro di Linkedin, Spotify e Uber. I loro manager racconteranno cosa significa essere parte di realtà digitali tanto integrate nella quotidianità di ognuno di noi.

Il 13 febbraio, seconda giornata di main event, i Torino Digital Days daranno spazio a vari argomenti come ad esempio il digitale per la ricerca scientifica e la medicina, limiti e pericoli. Interverranno professionisti del calibro di Caterina La Porta Professoressa dell’Università di Milano e CEO di Complexdata ed Ettore Rizzo Ingegnere Biomedico, Co-Fondatore di enGenome.

Nel pomeriggio, Virginia Tiraboschi Responsabile del Dipartimento Made in Italy presso il Senato della Repubblica Italiana affronterà il peso e significato che il brand “Made in Italy” ha e potrà raggiungere nei prossimi anni. A seguire Massimo Chiriatti di IBM Italia, Autore di “Humanless. L’Algoritmo Egoista” che focalizzerà l’attenzione sul futuro del lavoro ormai diviso tra formazione continua e competenze trasversali.

Questi sono solo alcuni dei nomi che prenderanno parte al Main Event dei Torino Digital Days 2020, le cui giornate si concluderanno con dj set e closing party gratuiti e aperti al pubblico presso Combo e il Mercato Centrale.