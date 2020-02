In Nepal la prima sfilata di moda ad alta quota

In Nepal una sfilata di moda sostenibile nel cuore dell’Himalaya: modelle e modelli hanno sfilato al Kalapatthar, il belvedere sull’Everest a 5540 metri di quota

La moda sfida la sostenibilità e vola sempre più in alto, guadagnandosi un posto nel Guinness dei Primati: una sfilata di moda sostenibile, infatti, si è svolta in Nepal, nel cuore dell’Himalaya, sul tetto del mondo. Non era mai accaduto che un evento abbia fatto sfilare modelle e modelli oltre i 5mila metri di quota e portando così in alto solo capi interamente composti di fibre naturali e bio.

“The Mount Everest Fashion Runway”, questo il nome della sfilata di moda sostenibile svoltasi al Kalapatthar, il belvedere sull’Everest a ben 5540 metri sul livello del mare, è stato organizzato da RB Diamonds e KASA Style con il supporto dell’ente turistico Nepalese.

L’evento si è tenuto nel cuore della catena himalayana ed ha visto sfilare una collezione atta a valorizzare la sostenibilità, la cultura e le produzioni nepalesi e capace di attirare su di sé l’attenzione del mondo grazie al record ottenuto essendosi sviluppata poco distante dal campo base da cui partono le spedizioni per la vetta dell’Everest.

L’organizzazione, come spiega Garantitaly, è stata volutamente inclusiva, con l’obiettivo di fondo di sensibilizzare nei confronti del cambiamento climatico e promuovere la moda sostenibile. L’evento che ha chiamato modelle e modelli da tutte le parti del mondo a sfilare sul suo tetto con gli abiti sostenibili e bio firmati dalla casa di moda. Lo show è stato supportato dal Nepal Tourism Board e dalla campagna Visit Nepal 2020.

La maggior parte delle modelle e dei modelli sulla passerella erano provenienti da Nepal, Finlandia, Italia, Sri Lanka e Singapore. Un perfetto incontro di fattori che ha fatto da sfondo a un primato che si è fatto portatore di un messaggio, al fine di elevarsi nel segno di una moda e di un futuro che siano in grado di assicurarci una nuova armonia con il nostro Pianeta.