Aiello aggiunge nuova data all’Ex voto tour 2020

Aiello, dopo il triplo sold out nuova data per Ex voto tour 2020: mercoledì 18 marzo all’Hall di Padova, sarà la data zero della prima tournée

Aiello continua a collezionare successi. Dopo il triplo sold out per l’”Ex Voto Tour 2020″ di Milano Roma e Napoli, è stato annunciato un nuovo appuntamento, mercoledì 18 marzo all’Hall di Padova, data zero della sua prima tournée.

Sui palchi dell’Ex Voto Tour 2020, come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), Aiello canterà tutti i brani del suo album d’esordio uscito il 27 settembre 2019.

Tra cui ‘Arsenico’, certificato disco d’oro con più di 13 milioni di stream su Spotify e 6.7 milioni di visualizzazioni su YouTube, ‘La mia ultima storia’, certificata disco d’oro con oltre 8.6 milioni di stream su Spotify.

E ‘Il cielo di Roma’, ultimo singolo estratto, in rotazione radiofonica dal 1° gennaio, che racconta l’intimo legame tra l’artista e la città Eterna.

Aiello, il video di ‘La mia ultima storia’