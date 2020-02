Twerking Queen: Elettra Lamborghini in tour per l’Italia

Elettra Lamborghini in tour con Twerking Queen– El resto es nada, l’edizione speciale dell’album: ecco i 23 appuntamenti dell’instore tour della cantante

Elettra Lamborghini ha svelato i 23 appuntamenti instore che presenteranno “Twerking Queen– El resto es nada”, l’edizione speciale dell’album che uscirà il 14 febbraio per Island Records in tutti gli store e su tutte le piattaforme digitali, e che segue la sua partecipazione alla 70esima edizione del Festival di Sanremo.



Il primo appuntamento di una lunga serie d’incontri che porteranno Elettra in giro per l’Italia, per incontrare e abbracciare i suoi fan, è fissato alla Mondadori di Milano il 14 febbraio.

Poi Elettra toccherà altre 22 città italiane per presentare questa edizione speciale, così da ripercorrere assieme al suo pubblico i successi del suo album d’esordio “Twerking Queen”.

Oltre alle 10 tracce di Twerking Queen, il disco conterrà le nuove versioni di “Maldito Dia” e di “Te Quemas”, remixate rispettivamente da Rkomi e Samurai Jay & Mambolosco, la cover di “Non succederà più” realizzata per il duetto sanremese con M¥SS KETA e due brani totalmente inediti: uno è proprio “Musica (E il resto scompare)”, la canzone che Elettra Lamborghini ha presentato sul palco del Teatro Ariston, e l’altro è “Bombonera”, scritti successivamente all’uscita dell’ultimo disco.

TWERKING QUEEN – EL RESTO ES NADA – GLI APPUNTAMENTI