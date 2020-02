San Valentino: da Feltrinelli 12 libri al buio

Feltrinelli propone 12 “Libri al buio” per San Valentino: fino al 14 febbraio in vendita nelle 120 librerie d’Italia e online, impacchettati con carta coprente per celarne titolo, autore e copertina

“In amore non giudicare mai dalle apparenze”: è la campagna di San Valentino delle Librerie Feltrinelli che fino al 14 febbraio invitano i lettori a festeggiare il giorno degli innamorati regalando un libro, ma a scatola chiusa, senza perciò conoscerne autore, titolo né copertina. D’altronde, se non ci si deve basare sulle apparenze in amore, perché farlo quando si tratta di libri?

Impacchettati con carta coprente per celarne la copertina, i Libri al Buio che si potranno acquistare in tutte le 120 Librerie Feltrinelli d’Italia e online, sono dodici e adatti a differenti esperienze amorose: ci sono titoli per i cuori infranti, per i cinici in amore, per chi subisce il fascino dolceamaro della seduzione, per chi crede ostinatamente nel miracolo dell’amore e per chi è ancora alla ricerca della ricetta perfetta. Come racconta l’agenzia Dire (www.dire.it), gli unici indizi che i potenziali lettori avranno per orientare la propria scelta sono le tre parole chiave che descrivono il contenuto del libro e che possono dire molto sul tipo di lettore e sulla sua visione dell’amore: sensuale, delicato, smaliziato, intimo, ironico, appassionato, ostinato.

La carta coprente che avvolge i libri contiene frasi e citazioni sull’universo amoroso:

– Se tu non mi ami, non importa, sono in grado di amare per tutti e due (Ernest Hemingway, Per chi suona la campana)

– Se non ci mette troppo, l’aspetterò tutta la vita (Oscar Wilde, L’importanza di chiamarsi Ernesto)

– Ama, ama follemente, ama più che puoi e se ti dicono che è peccato ama il tuo peccato e sarai innocente (William Shakespeare, Romeo e Giulietta)

– Ciò che v’è di noioso nell’amore, è il fatto che è un delitto in cui non si può fare meno d’un complice (Charles Baudelaire, Razzi)

– Amore? Mah… forse col tempo, conoscendoci peggio (Ennio Flaiano)

Questo San Valentino, con l’iniziativa Libri al Buio, sarà possibile affidare al destino la scelta del regalo per la persona che si ama, o per quella che si vuole conquistare, sperando che Cupido scagli la sua freccia!