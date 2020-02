Da Harley Quinn a Wonder Woman: nuove uscite per Il Castoro

Editrice Il Castoro si apre al mondo dei supereroi e annuncia un’importante partnership con DC Comics, il grande editore americano dei fumetti di alcuni dei più celebri supereroi al mondo come Batman, Superman, Wonder Woman.

L’accordo prevede la pubblicazione in Italia del nuovo imprint “DC Graphic Novel for Young Adult” annunciato lo scorso giugno negli Stati Uniti: si tratta di una nuova collana di graphic novel autoconclusivi pensati specificamente per ragazzi e lettori YA e destinati specificamente per il canale delle librerie. Ogni titolo è stato affidato alla narrazione dei più grandi autori best seller per ragazzi e YA americani e alle matite di importanti talenti del fumetto mondiale del momento.