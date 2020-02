Avere un partner ottimista riduce il rischio Alzheimer

Avere un partner ottimista riduce il rischio di Alzheimer, demenza e declino cognitivo: lo ha scoperto una ricerca della Michigan State University

Una ricerca della Michigan State University ha scoperto che coloro che sono ottimisti contribuiscono alla salute dei loro partner, e, quando invecchiano insieme, possono ridurre i fattori di rischio che portano al morbo di Alzheimer, alla demenza e al declino cognitivo.

“Passiamo molto tempo con i nostri partner”, ha detto William Chopik, professore di psicologia e co-autore dello studio. “Potrebbero incoraggiarci a fare esercizio fisico, mangiare più sano o ricordarci di prendere la nostra medicina”. Quando il vostro partner è ottimista e sano, può tradursi in risultati simili nella vostra vita”. In realtà si sperimenta un futuro più roseo vivendo più a lungo e allontanando le malattie cognitive”.

Un partner ottimista può incoraggiare a mangiare un’insalata o a lavorare insieme per sviluppare stili di vita più sani. Ad esempio, se si smette di fumare o si inizia a fare esercizio fisico, il partner è vicino a seguire l’esempio nel giro di poche settimane e mesi.

“Abbiamo scoperto che quando si considerano i fattori di rischio per ciò che predice il morbo di Alzheimer o la demenza, molti di essi hanno a che fare con uno stile di vita sano”, ha detto Chopik. Il mantenimento di un peso sano e l’attività fisica sono grandi fattori predittivi”. Ci sono anche alcuni marcatori fisiologici. Sembra che le persone che sono sposate con gli ottimisti tendano ad avere un punteggio migliore su tutte queste metriche”.

Lo studio, pubblicato sul Journal of Personality, ha seguito quasi 4.500 coppie eterosessuali valutandone per un massimo di 8 anni lo stato di salute. I ricercatori hanno trovato un potenziale legame tra l’essere sposati con una persona ottimista e la prevenzione dell’inizio del declino cognitivo, grazie a un ambiente più sano a casa.

“C’è un senso nella ricerca, legato al fatto che gli ottimisti danno l’esempio e i loro partner seguono il loro esempio”, ha detto Chopik. “Anche se ci sono alcune ricerche su persone che sono gelose delle buone qualità del loro partner o che hanno reazioni negative nei confronti di qualcuno che cerca di controllarti, questo è bilanciato con altre ricerche che dimostrano che l’essere ottimisti è associato alla percezione del tuo rapporto in una luce positiva”.

La ricerca ha anche indicato che quando le coppie ricordano insieme esperienze condivise, emergono dettagli più ricchi di ricordi. Un esempio recente, ha spiegato Chopik, è stato lo spot del Super Bowl strappalacrime di Google, “Loretta”, in cui un uomo anziano usa il suo assistente di Google per aiutarlo a ricordare i dettagli della sua defunta moglie.

“Le cose che ricordava erano cose positive sulla sua compagna”, ha detto Chopik. “C’è la scienza dietro l’annuncio di Google. Parte dei tipi di ricordi che riemergono sono gli aspetti positivi della loro relazione e della loro personalità”.

Con tutti i suoi benefici, l’ottimismo è qualcosa che può essere prescritto? Anche se c’è una componente ereditaria dell’ottimismo, Chopik dice che ci sono prove che suggeriscono che si tratta di una qualità addestrabile.

“Ci sono studi che dimostrano che le persone hanno il potere di cambiare la loro personalità, a patto che si impegnino in cose che le fanno cambiare”, ha detto Chopik. “Parte di esso è il desiderio di cambiare. Ci sono anche programmi di intervento che suggeriscono che si può costruire l’ottimismo”.

In generale, tutti beneficiano di una sana dose di ottimismo da parte del proprio partner. Per le persone con il bicchiere mezzo vuoto, un partner può ancora placare la loro sete. Per le persone con il bicchiere mezzo pieno? La loro tazza trabocca.