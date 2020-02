L’Accademia Costume & Moda apre anche a Milano

Direttore della sede milanese, spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà Sara Azzone, professionista di chiara esperienza nella formazione, ma anche con la giusta sensibilità atta a coinvolgere tutti gli stakeholders interni ed esterni con l’unico obiettivo di accompagnare la crescita personale, prima ancora che professionale, degli studenti.

Fondata a Roma nel 1964 da Rosana Pistolese, disegnatrice per l’Alta Moda, costumista per il teatro, la televisione e il cinema, oltre che scrittrice e pubblicista di moda e costume, l’Accademia si è da sempre caratterizzata per un approccio didattico incentrato sulla relazione che esiste tra Costume e Moda, per la cultura come base di una consapevolezza progettuale e di ricerca, con l’obiettivo di valorizzare l’identità creativa di ogni singolo studente. La Moda nel contesto in cui viviamo è divenuta “esperienziale”, i giovani professionisti devono essere oggi in grado di capire ed interpretare i contesti sociali in cui andranno ad operare ed i diversi mercati di una economia e di un sistema che è globale. La sensibilità di chi si forma in questo settore deve basarsi su conoscenza, cinema, arte, moda e costume oltre a metodo, design, tecnica, competenza, prodotto, innovazione, circolarità, sostenibilità, responsabilità, comunicazione, narrazione, linguaggio, comunità, diversità, inclusività, autenticità; e a questo punta l’Accademia, nel rispetto delle identità degli studenti e del “Genius Loci” di Roma e Milano.