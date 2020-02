The Crown su Netflix: la quinta stagione sarà l’ultima della serie. A dare il volto alla Regina Elisabetta II sarà Imelda Staunton

Quinta e ultima stagione per The Crown su Netflix. Come riferisce l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it), nel capitolo finale, a dare il volto alla Regina Elisabetta II sarà Imelda Staunton (Harry Potter, Pride e Downton Abbey).

Intanto, sono in corso le riprese della quarta stagione che vedono il rinnovo di Olivia Colman nei panni della Regina, interpretata nelle prime due stagioni da Claire Foy. La quarta stagione debutterà prossimamente su Netflix.

“Ho guardato The Crown sin dalla prima stagione. Da attrice è stata una gioia vedere come l’interpretazione di Claire Foy prima e di Olivia Colman poi abbia arricchito la sceneggiatura di Peter Morgan”, ha detto Imelda Staunton. “Sono sinceramente onorata di unirmi ad un team creativo eccezionale e di portare The Crown alla sua conclusione”.