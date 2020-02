Su Paramount prosegue il febbraio dei film da Oscar

Su Paramount prosegue la programmazione speciale di febbraio con una selezione dei film che hanno vinto il Premio Oscar: domani ci sono le Cronache di Narnia

Ieri a Los Angeles ha avuto luogo la cerimonia di consegna degli Academy Award. Per l’occasione Paramount Network (sul canale 27 del digitale terrestre e di Tivùsat e canale 158 di Sky) si è trasformata in “House of Stars”, la casa delle stelle più luminose del firmamento del grande cinema. Nel mese di febbraio, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), andrà in onda su Paramount un ciclo di film che negli anni si sono distinti presso l’Academy con candidature e premi di spicco.

House of stars prosegue martedì 11 febbraio con la grande avventura de Le Cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio, fantasy vincitore agli Oscar 2006 nella categoria di Miglior trucco, e nominato anche per il Miglior suono e i Migliori effetti speciali.

Sabato 15 febbraio va in onda Grease, cult Paramount Pictures con John Travolta e Olivia Newton-John, che nel 1979 ha ottenuto la nomination per la Miglior canzone (Hopelessly Devoted to You). Si continua a ballare anche in seconda serata con Saranno Famosi di Alan Parker, che nel 1981 il film ha vinto per la Miglior colonna sonora e per la Miglior canzone (Fame di Michael Gore e Dean Pitchford).

Domenica 16 febbraio tocca quindi a Star Trek – Into Darkness, secondo episodio della saga reboot che ha conseguito una nomination agli Oscar nella categoria dei Migliori effetti speciali.

Sabato 22 febbraio alle ore 20.10 Paramount Network ospita il film The Aviator di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, che ha ottenuto 9 candidature e vinto ben 5 statuette, tra cui quella per la Miglior attrice non protagonista andata a Cate Blanchett.

Domenica 23 febbraio alle 21.10 andrà in onda Star trek Beyond, terzo capitolo della saga reboot, candidato agli Oscar per la categoria Miglior trucco e acconciatura.

Il mese dedicato agli Oscar si conclude sabato 29 febbraio con una serata stellata. Si parte alle 21.10 con American Beauty, film cult diretto da Sam Mendes con Kevin Spacey e Annette Benning, che ha trionfato agli Oscar 2000 con 5 premi, tra cui miglior film, regia e attore protagonista, su 8 nomination. La serata prosegue con La promessa dell’assassino di David Cronenberg, con Viggo Mortensen che per questa pellicola ha avuto la nomination nella categoria di Miglior attore protagonista. A seguire arriva anche Fargo, uno dei più celebri film dei fratelli Coen, che su 7 candidature ha vinto 2 premi Oscar: Miglior sceneggiatura originale e Miglior attrice protagonista con Frances McDormand.