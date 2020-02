Lancet Countdown: in Europa 20% di morti è per inquinamento

Rapporto The Lancet Countdown on Health and Climate Change: in Europa il 20% dei decessi è causato dall’inquinamento

L’ Italia è prima in Europa per numero di morti causate dall’inquinamento e undicesima nell’intero globo. E nel Vecchio Continente ben il 20% dei decessi è attribuibile a cause ambientali. È quanto emerge dal rapporto The Lancet Countdown on Health and Climate Change presentato nei giorni scorsi a Roma con una tavola rotonda nella sede dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Il documento è frutto della collaborazione tra 120 esperti di 35 istituzioni di tutto il mondo, tra cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

“Questo incontro è stato voluto per sottolineare l’impegno dell’Istituto sul tema dell’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute – dichiara Silvio Brusaferro, Presidente dell’ISS, come riferisce il portale Il Ritratto della Salute – un tema che per l’Istituto ha un valore assolutamente strategico. Costruire un futuro sostenibile deve essere per tutti un impegno imprescindibile perché la nostra salute e soprattutto quella delle generazioni future passa attraverso la salute del pianeta. Stiamo lavorando perché anche l’Istituto possa testimoniare al più presto un modello di sostenibilità nell’organizzazione e attraverso le buone pratiche. Tutte le Istituzioni, ma anche i cittadini sono chiamati a un’inversione di marcia nelle politiche e nei comportamenti individuali. Insieme, riscrivere il profilo italiano di Lancet Countdown è possibile. Noi siamo pronti a fare la nostra parte”.

“La salute umana e la salute del pianeta sono strettamente connesse – sottolinea anche Paolo Vineis, docente di epidemiologia ambientale dell’Imperial College of London – Vanno perciò incentivati gli interventi in settori come i trasporti, la produzione di energia pulita o l’alimentazione, che migliorano la salute dei cittadini e che contribuiscono di pari passo in modo sostanziale alla mitigazione del cambiamento climatico”.