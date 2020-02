Marracash per Red Bull 64 Bars: ascolta il brano inedito del “King del rap” registrato con Crookers e Nic Sarno. Ecco anche il testo della canzone

È un brano di Marracash prodotto da Crookers & Nic Sarno protagonista del primo episodio della nuova stagione di Red Bull 64 Bars.

Il format vede l’incontro tra un beatmaker ed un MC provenienti da mondi sonori diversi per la creazione di un brano inedito. La sfida creativa che mette a dura prova gli artisti è nel comporre 64 barre, dove ogni barra è un verso, senza la possibilità di inserire un ritornello.



Per Red Bull 64 Bars Crookers & Nic Sarno, team di hitmaker che tra i brani hanno prodotto “7 miliardi” di Massimo Pericolo, e Marracash, mettono a punto un pezzo che è un concentrato di punchlines e flow di altissimo livello a partire dalle barre iniziali – “Era meglio quando non c’erano i social Sicuramente eravate coglioni come ora ma almeno non lo sapevamo” – un mix di stile e tecnica allo stato puro, per un risultato che va a sancire il soprannome meritato di Marra: il “King del Rap”.

“Ho scelto di lavorare con Crookers e Nic Sarno – commenta Marra – un po’ perché collaboriamo da tantissimo tempo, avevamo già fatto delle cose insieme nel mio disco Fino a qui tutto bene, e un po’ perché mi è sempre piaciuto il suo suono e l’abilità di mescolare registri diversi, dall’Hip Hop all’elettronica. Volevo che il beat fosse d’impatto e anche un po’ cafoncello“.

Il testo di 64 Bars

Piove ricchezza che dio la manda

Scende dal cielo come la manna

Minchia la base è cosi tamarra

Punto sui testi Kendrick LaMarra

Con il turbante e la scimitarra

Ho lo Sheringan per la scemità

Ce hai scritto in fronte alla Gemitaiz

Bella Gemitaiz, dico oscenità

Guardami sono volato su

si 4 Forum un solo tour

pure l’Arena come Ben Hur

Di te che resterà a parte i look?

Se prendo il ferro alla Tiger Woods

trasformo in un campo da golf il tuo suv

Lei c’ha la fissa con l’healthy food

Nella sua topina bro metto il mio topinambur

Uh meriterei il Premio Tenco

Per il fottuto talento che tengo

Tipo che la porto dentro

Senti …… come il flamenco

meriterei il Premio Strega

Solo per il pezzo su quella strega

picco della mia carriera

Lei che si mangia le mani per cena

Sono su un cammello in Oman con la miss cantante italiana più bona

Non serve che spendo parola perché è super G e si difende da sola

tu che ruggisci sui social quando ti becco Cinguetti Gigliola

Marra di base ti ignora ma dopo scatta l’ignorance

Mi è venuta pure la panzetta come se ho mangiato un palazzetto

è vero Vane mi ha cagato in casa, la mia roba fra ti caga in petto

Volevi la gara, impara hai perso, sei in para perso, spero che scavalchi il parapetto

Il tuo paracadute è che fai lo youtuber, io sono una Luger Parabellum

uhh governo da vero monarca assoluto

uhh col pugno di ferro e il guanto di velluto

sotto nessuno

da sempre sotto nessuno

grattugia ancora tartufo

stappa sto greco di tufo

brindiamo a chi mi pensava spacciato fottuto

ah persona dell’anno fra disco dell’anno

ah mi allacci le scarpe che taglio il traguardo

yo il mio personaggio è che non c’ho il personaggio

22 maggio fra santa Rita

Mamma che vita che faccio

è un dato di fatto

Marra ora è un cult

Vengono in pellegrinaggio a vedere il tour, un cristo di tour

E pensare che volevo solo i soldi come il padre di Mahmood

Con Beppe Sala per colazione, domani ho Prada fissato al pome, quando si stacca dalle riunioni, fumo una canna con la Vanoni

