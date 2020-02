Dani Faiv, Low Kidd, Madame e Ana Mena trend setter per AW LAB: la campagna, dal titolo Selected by Music Edition, ha visto i quattro musicisti selezionare le sneaker e l’abbigliamento

Dani Faiv, Low Kidd, Madame e Ana Mena sono gli artisti scelti da AW LAB per presentare la nuova collezione Spring/Summer 2020. La campagna, dal titolo Selected by Music Edition, vede i quattro musicisti trasformarsi in trend setter d’eccezione.

Nella pratica, Ana Mena e i ragazzi hanno selezionato le sneaker e l’abbigliamento della nuova stagione. I quattro, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono anche stati protagonisti di uno shooting fotografico le cui immagini sono al centro della nuova comunicazione digital ed in-store su tutto il network internazionale del brand.

Prosegue, così, la collaborazione tra AW LAB e la scena artistica contemporanea, con la presentazione delle collezioni attraverso la scelta di chi contribuisce alla loro definizione.

Il range è stato selezionato tra i best seller dei big brand di sneaker internazionali. Dalle Nike Air Force One e Diadora MI Basket per uomo alle adidas Supercourt e Puma RS-X per donna, con un total look composto dai nuovi capi must have di Nike, Fila, Champions e Diadora.

Una selezione resa unica da una capsule collection apparel di VRL, lo street brand venduto in esclusiva da AW LAB e che mixa riferimenti sport ai look più stylish.