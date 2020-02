A Chongqing il treno passa dentro un palazzo

Arrivano da Chongqing in Cina le incredibili immagini del treno che passa dentro al palazzo: è l’insolita linea della Rail Transit No.2

Strane cose si vedono nel mondo, ma questa le batte tutte. In Cina esiste un treno che viene a prenderti dentro casa. Letteralmente. Gli architetti di Chongqing hanno trovato un nuovo modo per risolvere il problema degli spazi, progettando una linea ferroviaria che passa dentro ad un edificio.

Il treno che passa dentro al palazzo

La città della Cina sud-orientale è conosciuta come Mountain City per il suo skyline affollato da grattacieli. Trovare il modo di far passare una linea metropolitana in superficie stava diventando quindi un vero grattacapo. Poi la soluzione, racconta l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it): far passare il treno dentro al palazzo, piuttosto che demolirlo.

L’insolita linea della Rail Transit No.2 passa direttamente attraverso l’edificio residenziale di 19 piani. I residenti possono salire comodamente alla stazione di Liziba, costruita tra il sesto e l’ottavo piano.

Per evitare inconvenienti, gli ingegneri hanno aggiunto ingranaggi a riduzione del rumore, che rendono i treni rumorosi come una lavastoviglie.

Con più di 49 milioni di abitanti stipati a Chongqing, i progettisti hanno dovuto pensare ad alcune soluzioni infrastrutturali creative per lo spazio limitato che hanno.