All’UniCusano un master per diventare influencer

All’università Niccolò Cusano un master per diventare influencer e iniziare una carriera sui social: a presentarlo gli instagramers Riccardo China e Jessica Amendola

Chi sono gli influencer? Come lavorano? Quanto guadagnano? Per rispondere a questa e a tante altre curiosità si è tenuto nei giorni scorsi a Roma un incontro all’università Niccolò Cusano dal titolo ‘Nuove prospettive nel mondo del lavoro Professione 2.0 Influencer’. Ospiti di eccezione gli instagramers Riccardo China e Jessica Amendola, mentre a moderare l’evento è stato chiamato Giuseppe Terranova, giornalista e docente dell’ateneo.

Con l’occasione, è stato presentato il master di primo livello che l’università ha pensato per i propri studenti, un percorso accademico che permetterà di dotarsi degli strumenti fondamentali per iniziare la propria carriera social. Un equilibrio fra le esigenze dei brand e la coerenza della propria immagine da preservare, senza dimenticare l’importanza della relazione di fiducia con i propri followers. E nonostante le polemiche che nelle settimane scorse hanno accompagnato la nascita di uno specifico corso di laurea.

Secondo recenti ricerche, spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), questo mondo è in grado di muovere cifre interessanti. Solamente negli Stati Uniti, stando ad un report firmato da eMarketer, avrebbe generato 570 milioni di dollari. Basti pensare che un post della beauty blogger Huda Kattan costa circa 18mila dollari, ma anche a casa nostra abbiamo fulgidi esempi come quello di Chiara Ferragni, con un cachet di 12mila dollari per post. Insomma, se da anni gli studenti si sentono ripetere il mantra dei lavori del futuro, finalmente è nato un master per imparare a farli.