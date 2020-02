Boom di protesi labiali per avere labbra carnose

Per avere labbra carnose e sensuali è boom di protesi labiali, piccoli cuscinetti in silicone duro non soggetti a degradazione o rottura e rimovibili

Labbra carnose, a forma di cuore o allungate. Ma senza ritocchi continui. Per sfoggiare una bocca sensuale dall’aspetto naturale non ci sarà più bisogno di ricorrere a ripetute e fastidiose punturine. Sempre più donne scelgono le nuove protesi labiali: in caso di eccessiva sottigliezza le labbra ritrovano turgore e tutto il viso riacquista le giuste proporzioni; nel caso, invece, in cui si è avanti con l’età l’impianto restituisce pienezza spazzando via le rughe. Il risultato? Labbra toniche e voluminose senza l’effetto ‘canotto’.

“Le protesi labiali, sebbene ancora poco conosciute, stanno andando incontro a un vero e proprio boom di richieste – spiega alla Dire (www.dire.it) Daniele Spirito, chirurgo plastico di Roma e docente presso la Cattedra di Chirurgia Plastica dell’Università di Milano- Si tratta di piccoli cuscinetti in silicone duro non soggetti a degradazione o rottura, rimovibili in qualsiasi momento con estrema facilità. Una soluzione definitiva, per chi lo desidera, che permette di abbandonare il ricorso al filler con importanti vantaggi: evitare continue punture e l’inserimento di sostanze estranee che comportano reazioni dell’organismo e del sistema immunitario. Il filler non si può fare a vita senza conseguenze. La protesi invece è inerte”.

Ma come si innestano le protesi? “L’intervento si esegue in anestesia locale e dura meno di un’ora– precisa il professor Spirito- Si effettuano due micro incisioni agli angoli della bocca e si inseriscono queste protesi fusiformi, più sottili agli estremi e rigonfie nella parte centrale, in linea con il disegno delle labbra. La paziente sceglie la misura di spessore che preferisce tra le tre dimensioni a disposizione in base al proprio viso e tra le cinque larghezze. Le protesi aumentano il volume delle labbra, senza controindicazioni, regalando giovinezza. In caso di pentimento assolutamente raro si sfilano in pochi minuti”.