Ascender arriva in libreria dal 13 febbraio

La magia ha preso il posto dell’intelligenza artificiale e tutte le regole sono cambiate. In un mondo governato dalla Madre, un’entità spregiudicata che ora controlla ogni cosa con i suoi poteri, la piccola Mila – figlia di Andy e Effie – cerca di rimanere un essere libero per non sottostare alle milizie dei Vamp. Un incontro inaspettato la costringerà alla fuga, dando inizio a un’avventura fantasy attraverso mondi popolati da creature straordinarie. E i robot potrebbero non essere del tutto scomparsi?