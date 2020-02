Francesco Bif in radio con “Il suono delle Parole”

In radio e disponibile sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Francesco Bif “Il suono delle Parole” feat Fabrizio Bosso (Senza Dubbi/ Believe Digital)

In radio e disponibile sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Francesco Bif “Il suono delle Parole” feat Fabrizio Bosso (Senza Dubbi/ Believe Digital) Il brano raffinato e riflessivo, racconta l’amore per la parola, il parlare di una storia e la creatività che sorprende improvvisamente durante la giornata.

La canzone scritta da Francesco Bif è impreziosita dal featuring del trombettista Fabrizio Bosso, che ha colorato con il suo splendido e unico suono questo brano.

Il singolo accompagnato dal video ufficiale per la regia di Fabio Bastianello (visibile al seguente link https://youtu.be/dkpQpZwRvDE), è stato girato a Milano. La clip realizzata con la tecnica del piano sequenza, vede come protagonista un bambino che insegue il sogno di comunicare attraverso la musica e compie il passaggio dalla tromba giocattolo allo strumento vero.

Nei prossimi mesi Francesco Bif sarà impegnato in un tour e in uno spettacolo teatrale in cui è coinvolto anche Tricarico, insieme al quale sta scrivendo una canzone.

Biografia

Classe ’79 Francesco Bif al secolo Francesco Bifano nasce ad Acri in provincia di Cosenza. Attualmente vive a Milano.

Si avvicina alla musica da piccolo, iniziando a “giocare” con la fisarmonica per poi passare alla tromba entrando a far parte della banda musicale di Acri.

Nel 2000 si diploma in Tromba al Conservatorio, oltre al percorso tradizionale degli studi classici inizia spontaneamente a suonare anche il pianoforte, grazie alla passione per le canzoni e i cantautori.

Parallelamente fa diverse esperienze musicali con le cosiddette “bande da giro” e le varie cover-band di provincia tra feste in piazza. All’età di 16 anni scrive una marcia per banda e le prime canzoni (testo e musica) caratterizzate da un’acerba e naturale condizione adolescenziale.

Dopo essersi trasferito a Milano nel 2001 inizia la sua esperienza in alcuni studi di registrazione tra cui anche a Torino.

La prima collaborazione importante come trombettista arriva nel 2004 con il duo Wonderful Wanda per il singolo “Ma che caldo fa” pubblicato dalla EMI Music Italia prodotto da Luca Chiaravalli.

Nel 2005 è tra i finalisti della 48esima edizione del Festival di Castrocaro.

Nel 2006 partecipa al programma televisivo “La fabbrica della musica” in onda su Sky-Rai Futura presentando due canzoni.

Nel 2008 pubblica il singolo “Sensazione fantastica” prodotto insieme al chitarrista Angelo Anastasio partecipando ad alcune date dei tour estivi di Radio Italia e Radio Birikina-Bella Monella.

Nel gennaio 2009 è ospite del talk show “Effetto Sabato” in onda su Rai1 nello spazio dedicato ai cantautori emergenti accompagnato nella performance dal vivo da due musicisti.

Nel 2010 è impegnato in un tour estivo nelle piazze del Sud Italia accompagnato da una band locale.

Nel luglio 2011 è trombettista dell’orchestra allestita per la recita di Nabucco allo stadio Olimpico di Torino in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia.

Nel 2014 esce il singolo “Esci dallo schermo”,brano che parla di social network e della comunicazione moderna.

Il 21 aprile 2017 con l’etichetta Senza dubbi pubblica “Luogo comune”, singolo apripista che anticipa l’uscita del suo primo album prodotto insieme a Massimo Zoara dei B-nario, che vede importanti collaborazioni come quella con il trombettista Fabrizio Bosso.

Attualmente si occupa anche di produzioni come compositore-autore e arrangiatore.

Link social

https://www.facebook.com/FrancescoBifofficialpage/ – https://www.instagram.com/francescobif_officialpage/