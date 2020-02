A Discovery of Witches: streghe, vampiri e amori su SKY

Streghe, vampiri, demoni e un amore impossibile che minerà la pace raggiunta fra le creature fantastiche in un fantasy drama a tinte gotiche targato Sky Original: A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe. In onda dal 29 gennaio alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOWTV, la serie segue la storia di Diana Bishop, una giovane accademica appassionata di alchimia, nonché strega che ha rinnegato la sua vera natura, e di Matthew Clairmont, un affermato genetista che è anche un affascinante vampiro vecchio 1500 anni. Il loro amore impossibile e la missione che li accomuna metteranno a rischio la pace secolare stabilita tra le creature soprannaturali. Ad interpretare i due protagonisti della serie, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono le star Teresa Palmer e Matthew Goode. Nel cast della serie diretta da Juan Carlos Medina anche Alex Kingston nel ruolo Sarah Bishop (zia di Diana), Owen Teale in quello di Peter Knox (un potente stregone di alto rango) e Louise Brealey in quello di Gillian Chamberlain (una strega che spera di accrescere il suo status).