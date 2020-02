Industria farmaceutica: Brocker a capo di Ipsen

Novità nel settore dell’industria farmaceutica: Stéphane Brocker è il nuovo presidente e Amministratore delegato di Ipsen S.p.A.

Ipsen S.p.A annuncia la nomina di Stéphane Brocker a Presidente e Amministratore Delegato dal 1 febbraio 2020. Stéphane ha maturato solide esperienze professionali in ambito biofarmaceutico lavorando sia in Europa che in Asia.

Entrato in Ipsen nel 2009, Brocker ha sviluppato esperienze manageriali nelle aree di Business Development, Commercial Excellence e Alliance Management, contribuendo alla definizione della strategia di lancio di nuove molecole in oncologia e ponendo le basi per la crescita dell’Azienda in questo ambito.

Nel 2017 è stato nominato BU Head in Italia ed ha contribuito al rafforzamento della presenza Ipsen in aree terapeutiche quali l’oncologia, l’urologia e le neuroscienze, stimolando approcci innovativi e fortemente focalizzati sul miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti.

Laureato in Economia e Direzione delle Imprese presso l’Università degli Studi di Torino ha conseguito, inoltre, il Master ESCP Europe in Management, Economia e Strategia. Parla correntemente italiano, francese ed inglese, è sposato e vive a Milano.

A proposito di Ipsen

Ipsen è un’azienda biofarmaceutica impegnata nella ricerca di nuove soluzioni terapeutiche in oncologia, neuroscienze e malattie rare. Multinazionale quotata in borsa, con una presenza commerciale in oltre 115 Paesi e circa 5.700 dipendenti in tutto il mondo, Ipsen vanta 4 centri di sviluppo farmaceutico e 3 siti R&D tra Cina, Francia, Irlanda, Regno Unito e Stati Uniti.