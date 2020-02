Somalia invasa dalle locuste: è emergenza nazionale

Secondo Hussein Lid, inoltre, bisogna agire subito per evitare l’insorgere di “una seria crisi alimentare che non possiamo permetterci in nessun modo”. Stando ai dati diffusi dalla Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), un piccolo sciame di locuste, che si muove su una superficie pari a un chilometro quadrato, è in grado di consumare in un giorno la stessa quantità di cibo di 35mila persone.

L’organismo dell’Onu, spiega la Dire (www.dire.it), ha detto che sono cinque i Paesi colpiti, oltre alla Somalia e al Kenya, anche Etiopia, Gibuti ed Eritrea. La Fao ha fatto inoltre sapere che le conseguenze della crisi potrebbero essere devastanti in un’area dove sono già 12 milioni le persone che soffrono con una grave situazione di insicurezza alimentare. Quindici milioni di euro sono già stati stanziati dall’Organizzazione per affrontare l’emergenza, a fronte dei 76 richiesti.