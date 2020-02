Pure London: torna la moda nel Regno Unito

Dal 9 al 11 febbraio torna Pure London, la più importante fiera dedicata alla moda del Regno Unito con oltre 1300 collezioni e 300.000 professionisti del settore

Sarà il primo grande evento globale della ‘nuova’ Gran Bretagna fuori dall’Europa: l’appuntamento dal 9 al 11 febbraio è con Pure London è la più importante fiera dedicata alla moda del Regno Unito. Oltre 1300 collezioni tra moda donna, uomo, bambino, accessori, calzature e moda etica, oltre 300.000 professionisti del settore dal Regno Unito e dal resto del mondo per un Festival of Fashion che, anche quest’anno all’Olympia London, si presenta profondamente rinnovato e proiettato al futuro con una pianta rinnovata, palchi dedicati alle previsioni delle nuove tendenze e ai contenuti dei professionisti leader del settore ed anche un nuovo sito web ottimizzato per elevare l’esperienza del cliente.

Accanto a Pure London ci sarà anche “Pure Origin”, la nuova casa per la fornitura e la manifattura internazionale, creando così un unico evento della moda nel Regno Unito. Altra novità dell’edizione 2020, in risposta alla domanda sempre crescente di contenuti dal vivo, “Pure London” lancerà nella Grand Hall il nuovo spazio visivo dedicato ai nuovi trend con sfilate continue e presentazioni di tendenze.

Il Future Stage nella National Hall, come spiega Garantitaly, è stato rinominato Nomad Stage, e offrirà una piattaforma dedicata ai leader, changemaker e personalità del settore per discutere dei temi più rilevanti e significativi del mercato a livello globale.

Quest’anno il Festival of Fashion ha anche inaugurato il suo nuovo sito web, ottimizzato e progettato per elevare la presenza del marchio. Costituirà una risorsa per la moda globale e sarà disponibile tutti i giorni,per tutto l’anno.

La content strategy omni-channel di Pure London e il nuovo sito web puntano a connettere i marchi con i compratori, i responsabili della fornitura e i professionisti del settore, offrendo per tutto l’anno ispirazione, formazione, consigli di mercato e contenuti sulle nuove tendenze, in modo che rispecchino l’esperienza stagionale in loco.