Epidemia di coronavirus: le notizie giorno per giorno

Coronavirus cinese: primi due casi di contagio in Italia, aumenta il numero delle vittime nel mondo. L’OMS dichiara l’emergenza sanitaria globale: le ultime notizie sul virus

L’emergenza coronavirus è diventata mondiale dopo l’annuncio dell’Organizzazione mondiale della Sanità e mentre si moltiplicano i casi di contagio e le vittime, il virus dalla Cina è arrivato anche in Italia. Ecco gli aggiornamenti giorno per giorno sull’epidemia che sta spaventando il mondo.

2 febbraio 2020: Coronavirus isolato allo Spallanzani

I virologi dell’Istituto nazionale Malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti in Italia, sono riusciti, primi in Europa, ad isolare il virus responsabile dell’infezione. Avere a disposizione in modo così tempestivo il virus è un passo fondamentale, che permetterà di perfezionare i metodi diagnostici esistenti ed allestirne di nuovi. E’ quanto si legge in una nota dell’Ospedale.

La disponibilità nei laboratori del nuovo agente patogeno permetterà inoltre di studiare i meccanismi della malattia per lo sviluppo di cure e la messa a punto del vaccino. La sequenza parziale del virus isolato nei laboratori dello Spallanzani, denominato 2019-nCoV/Italy-INMI1, è stata già depositata nel database GenBank, ed a breve anche il virus sarà reso disponibile per la comunità scientifica internazionale.

Maria Capobianchi, direttore del laboratorio di Virologia dell’INMI, ha dichiarato: “Il risultato ottenuto oggi è il frutto del lavoro di squadra, della competenza e della passione dei virologi di questo Istituto, da anni in prima linea in tutte le emergenze sanitarie nel nostro Paese”.

Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’INMI, ha aggiunto: “L’isolamento del virus ci permetterà di migliorare la risposta all’emergenza coronavirus, di conoscere meglio i meccanismi dell’epidemia e di predisporre le misure più appropriate”.

“Il risultato ottenuto dai nostri virologi – ha concluso Marta Branca, direttore generale dell’INMI – è una ulteriore testimonianza dell’eccellenza scientifica dello Spallanzani, istituto dove la ricerca non è mai fine a se stessa, ma ha come obiettivo ultimo e concreto il miglioramento delle cure per i pazienti”.

“Con l’isolamento del virus da parte dell’équipe di virologi dello Spallanzani si conferma l’assoluta qualità delle strutture sanitarie della nostra regione” così Alessio D’Amato, assessore alla sanità della Regione Lazio. “La grande professionalità dei nostri medici, biologi e ricercatori – ha concluso Roberto Speranza, ministro della Salute – ci fornisce ulteriori strumenti di contrasto per fronteggiare questa emergenza sanitaria, e conferma la qualità e l’efficienza del nostro Servizio sanitario nazionale su cui dobbiamo continuare ad investire”.

2 febbraio 2020: i due cinesi ricoverati hanno la polmonite

“In merito ai due cittadini di nazionalità cinese provenienti dalla città di Wuhan positivi al test del nuovo coronavirus, attualmente ricoverati presso l’Istituto Nazionale per le Malattie infettive Lazzaro Spallanzani, si comunica che le loro condizioni cliniche sono in continuo monitoraggio da parte del personale della struttura sanitaria. Si conferma che i medesimi cittadini cinesi pur mantenendo condizioni cliniche discrete presentano entrambi polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale”. Cosi’ nell’ultimo bollettino dei medici dello Spallanzani.

“Per quanto riguarda le 20 persone che hanno avuto contatto con la coppia cinese positiva all’infezione da nuovo coronavirus, continuano ad essere osservate presso l’Istituto Spallanzani. Sono tutte in buone condizioni generali e la loro salute non desta preoccupazioni. In caso di evoluzioni del quadro clinico, verranno dati immediati aggiornamenti”.

2 febbraio 2020: dimessi due casi sospetti

“Riguardo al paziente di nazionalità rumena, le sue condizioni di salute sono buone. I test per il nuovo coronavirus sono risultati entrambi negativi e il paziente sarà dimesso in data odierna”, si legge nel bollettino dei medici dello Spallanzani. E ancora: “Riguardo alla paziente di nazionalità cinese residente a Frosinone è in buone condizioni di salute, è risultata negativa ad entrambi i test per il nuovo coronavirus e quindi verrà dimessa in data odierna”.

Inoltre, “presso l’Istituto sono ricoverati in questo momento 23 pazienti provenienti da zone della Cina interessate dall’epidemia e tutti loro sono stati sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus, tuttora in corso. Altri 13 pazienti sono stati isolati nel nostro Istituto e dimessi dopo il risultato negativo dei test per la ricerca del nuovo coronavirus. Ne verranno dimessi ulteriori 5 in data odierna”.

2 febbraio 2020: domani il rientro dei nostri connazionali dalla Cina

Si è riunita questa mattina la task force coronavirus 2019-nCoV del Ministero della Salute alla presenza del ministro della Salute, Roberto Speranza, e del Commissario straordinario, il capo del Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli. È stato fatto il punto della situazione sui controlli e sulle misure che riguardano porti e aeroporti e sulla partenza del volo militare che riporterà nel nostro Paese gli italiani da Wuhan su cui è imbarcato anche il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri.

Un focus è stato dedicato al servizio 1500 e alle domande più frequenti poste da cittadini italiani e stranieri al numero verde.

I circa 70 italiani bloccati nella città cinese di Wuhan dovrebbero atterrare in Italia domattina (lunedì) all’alba dall‘aeroporto militare di Pratica di Mare. Da lì è partito stamane un aereo militare, un KC-767A del 14esimo Stormo dell’Aeronautica Militare, per andarli a prendere. Il velivolo atterrerà a Wuhan e resterà lì giusto il tempo dell’imbarco. Il volo dovrebbe ripartire dalla Cina questa sera per essere in Italia domattina: il viaggio è organizzato in modo da non dover fare scali. A bordo ci sono infermieri specializzati e medici e l’aereo è strutturato in modo da permettere la separazione di diversi ambienti nel caso qualche passeggero dovesse accusare sintomi di contagio.

——————————————

1 febbraio 2020: negativo il test per l’operaio rumeno. Stazionarie le condizioni della coppia cinese

Tredici pazienti dimessi, altrettanti in osservazione. Test negativo per il cittadino rumeno ieri in ospedale, condizioni stazionarie per la coppia cinese positiva al coronavirus: sostanzialmente sono questi i dati dell’ultimo bollettino medico dell’Istituto nazionale per le Malattie infettive Lazzaro Spallanzani.

“Presso l’Istituto sono ricoverati in questo momento 13 pazienti provenienti da zone della Cina interessate dall’epidemia e tutti loro sono stati sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus, tuttora in corso. Altri 13 pazienti sono stati isolati nel nostro Istituto e dimessi dopo il risultato negativo dei test per la ricerca del nuovo coronavirus”.

“In merito ai due cittadini di nazionalità cinese provenienti dalla città di Wuhan positivi al test del nuovo coronavirus, attualmente ricoverati presso l’Istituto Nazionale per le Malattie infettive Lazzaro Spallanzani, si comunica che le loro condizioni cliniche sono in continuo monitoraggio da parte del personale della struttura sanitaria”.

“La donna di 65 anni- spiegano i medici- pur mantenendo condizioni cliniche discrete ha presentato nella giornata odierna un episodio di nausea e vomito. L’uomo di 66 anni attualmente è in condizioni cliniche stazionarie, con un quadro di polmonite interstizio alveolare bilaterale. Presenta febbre associata a tosse e astenia. La coppia è sottoposta a continui controlli e monitoraggio da parte dei sanitari”.

“Riguardo al paziente di nazionalità rumena è in buone condizioni di salute ed è risultato negativo al test per il nuovo coronavirus”.

——————————————

31 gennaio 2020: Palazzo Chigi decreta lo stato di emergenza nazionale per sei mesi

Il consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza nazionale per rischio sanitario da coronavirus per 6 mesi. Ed ha deliberato uno stanziamento iniziale di 5 milioni di euro.

Lo stato di emergenza ai sensi della legge n. 225 del 1992 sulla Protezione civile e’ un provvedimento del consiglio dei ministri in virtu’ del quale il governo esercita dei “poteri sostitutivi” degli enti locali in situazioni di particolare rischio. Con lo Stato di emergenza si garantiscono interventi immediati a favore della popolazione e del territorio con mezzi e poteri straordinari. Si tratta di interventi che vengono decisi con ordinanze emanate dal capo della Protezione civile in deroga alle disposizioni di legge.

La prima ordinanza nomina il commissario delegato che avrà la responsabilità di gestire gli interventi necessari per superare la situazione di emergenza. Lo stato di emergenza non può durare oltre i 180 giorni, salvo proroga di altri sei mesi da parte del cdm. Lo stato di emergenza consente lo stanziamento di un importo ad hoc per gli interventi di soccorso, di messa in sicurezza e di accoglienza. Lo stato di emergenza deve rispettare le disposizioni legislative e l’ordinamento giuridico. Allo scadere dello stato di emergenza viene emanata l’ordinanza di chiusura in cui si stabilisce il subentro dell’amministrazione in via ordinaria.

31 gennaio 2020: Speranza, misure come per la Sars

“Alla luce della dichiarazione di emergenza internazionale dell’OMS abbiamo attivato gli strumenti normativi precauzionali previsti nel nostro Paese in questi casi, come già avvenuto nel 2003 in occasione dell’infezione Sars. Le misure assunte sono di carattere precauzionale e collocano l’Italia al più alto livello di cautela sul piano internazionale”. Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del Consiglio dei Ministri.

“Sul Nuovo coronavirus vogliamo dare un messaggio di assoluta serenità. Il Servizio Sanitario Nazionale è molto forte, abbiamo scelto fin dall’inizio di avere un livello di attenzione che è il più alto in Europa. In questo momento siamo l’unico paese che ha interrotto i collegamenti con la Cina, l’OMS ha riconosciuto pubblicamente che siamo quelli con il più alto livello di vigilanza e di salvaguardia delle persone”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza intervistato da Sky Tg24.

“Io non voglio fare polemica, ma penso che l’Italia debba restata unita quando ci sono queste vicende che coinvolgono le comunità a livello internazionale e mondiale. Non ci si divide tra maggioranza e opposizione. Quindi, non inseguo chi intende lucrare politicamente su questa vicenda. Per me il paese deve essere unito, giocare insieme questa sfida e vincerla” ha concluso il ministro.

31 gennaio 2020: primi due casi di contagio in Italia

È risultata positiva al test del coronavirus la coppia di cinesi in vacanza a Roma. Lo rende noto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi. Si tratta della coppia di cinesi in vacanza a Roma, che nella serata di mercoledi’ era stata trasportata in ambulanza all’Istituto di Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma. La coppia alloggiava in un hotel in via Cavour. Sono i primi due casi di Coronavirus accertati in Italia.

Sono marito e moglie e hanno rispettivamente 66 e 67 anni. Provengono dalla provincia di Wuhan. Erano arrivati lo scorso 23 gennaio all’aeroporto di Milano Malpensa, da dove si erano spostati per un tour nelle province italiane che aveva toccato tra le varie destinazioni anche Parma. Facevano parte di una comitiva che nelle scorse aveva proseguito il viaggio verso Cassino, in provincia di Frosinone, e da dove è stata nuovamente deviata verso la Capitale quando è stato accertato che i due componenti erano positivi al coronavirus. Tutti i membri della comitiva sono stati portati allo Spallanzani per essere sottoposti ai controlli. Dell’intera comitiva, solo i due turisti provenivano da Wuhan.

La stanza di hotel in cui i due alloggiavano è stata sigillata dalla polizia e sarà controllata dalla Asl.

31 gennaio 2020: chiuso il traffico aereo con la Cina

Sono atterrati questa mattina all’aeroporto di Roma Fiumicino cinque aerei, tutti schedulati, provenienti dalla Cina (per la precisione da Haikou-Chongqing, Hangzhou, Hong Kong, Guangzhou e Tapei).

I passeggeri sono stati sottoposti tutti ai controlli di sicurezza. Gli stessi aerei ripartiranno oggi stesso per la Cina. Si tratta degli ultimi cinque voli atterrati nella Capitale, dopo la chiusura degli aeroporti italiani ai voli da e per la Cina.

31 gennaio 2020: Codacons chiede isolamento passeggeri

Tutti i passeggeri giunti oggi a Roma e Milano con gli ultimi voli partiti ieri dalla Cina deve essere isolati e sottoposti a quarantena fino a che non ci saranno certezze sul loro stato di salute. Lo afferma il Codacons, che chiede a Governo e Protezione civile l’adozione di misure straordinarie a tutela della popolazione.

“Non basta misurare la temperatura ai passeggeri e distribuire vademecum perché, considerati i lunghi tempi di incubazione del virus, tali misure appaiono ridicole – spiega il presidente Carlo Rienzi – I viaggiatori provenienti dalla Cina e atterrati oggi a Malpensa e Fiumicino devono essere immediatamente posti in isolamento e non devono entrare in contatto con altri cittadini, se non con il personale sanitario, avviando nei loro confronti la quarantena per almeno 14 giorni”.

Il Codacons chiede inoltre misure d’emergenza per tutti quei luoghi che possono rappresentare un potenziale rischio di contagio.

“Chiediamo a Governo e Protezione civile di sospendere fino a cessato allarme gli spettacoli in cinema, teatri, e altri luoghi d’assembramento, interrompere visite guidate nei luoghi affollati come il Colosseo e partite allo stadio, e disporre il dimezzamento delle corse e la disinfezione di treni, autobus e metro prima di ogni partenza, per evitare che anche in Italia scatti una epidemia – afferma Rienzi –. Devono inoltre essere resi noti tutti i luoghi visitati nel nostro paese dai due cinesi contagiati (hotel, bar, ristoranti, ecc.) attualmente ricoverati a Roma, in modo da consentire ai cittadini di evitarli”.

Infine, la Chiesa deve valutare se sospendere messe e funzioni religiose e invitare i fedeli a fruire delle celebrazioni, compreso l’Angelus di domenica prossima in Piazza San Pietro, alla tv rimanendo a casa.

31 gennaio 2020: allo Spallanzani accettazione 24 ore su 24

La Direzione sanitaria dell’Istituto Spallanzani di Roma precisa che “non è stata data nessuna disposizione di chiusura dell’Accettazione dell’ospedale, ma sono stati sospesi esclusivamente i ricoveri non urgenti. Si sottolinea che l’Accettazione è attiva 24 ore su 24″. Nella nota, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), la struttura ospedaliera sottolinea ancora che “nella serata di ieri è arrivato un pullman con 18 turisti cinesi tutti ricoverati per misure prudenziali. Il pullman era stato intercettato al casello autostradale di Cassino dopo una segnalazione ed è stato scortato a Roma dalla Polizia Stradale. Infine si smentisce la notizia di una conferenza stampa alle 12 presso l’Istituto”.

31 gennaio 2020: Bellanova annulla tutti gli impegni

“Comprendo l’allarme che si sta diffondendo nelle imprese italiane, anche quelle del nostro agroalimentare, dinanzi all’emergenza corona-virus e al blocco dei voli da e verso la Cina. Continuiamo a ritenere la Cina un mercato importante per il nostro Paese e per il made in Italy. Ho deciso di annullare tutti gli impegni assunti nella giornata per seguire in prima persona dal Ministero l’evolversi della vicenda. Ora la priorità è salvaguardare la salute delle persone e affrontare con serietà la situazione. Invito tutti a non strumentalizzare i timori dei cittadini. Soprattutto a non alimentare, per bassi istinti elettorali, la paura. Oggi ancor di più c’è bisogno di un Europa unita che sappia costruire con le autorità cinesi le interlocuzioni e la collaborazione necessaria per uscire quanto prima da questa situazione”. Così la Ministra Teresa Bellanova a proposito dell’emergenza coronavirus nel nostro Paese.

“Stiamo monitorando con attenzione anche la situazione nel nostro settore per le eventuali ripercussioni”, prosegue la Ministra, “e siamo in contatto con tutte le associazioni di rappresentanza. In questo momento mi sento di dire alle imprese italiane giustamente preoccupate: non siete sole. Affronteremo questo momento insieme”.

——————————————

30 gennaio 2020: negativi i campioni dei passeggeri della nave da crociera

Il laboratorio di riferimento dell’INMI Spallanzani ha comunicato che i campioni dei pazienti della nave da crociera Costa Smeralda sono risultati negativi per 2019-nCoV. La nave può essere messa in “libera pratica sanitaria”. Le autorità sanitarie stanno informando la Capitaneria di Porto.