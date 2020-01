Coronavirus: aumentano i morti, emergenza come la peste

Epidemia di coronavirus in Cina: più di 170 morti e quasi 8mila contagiati. Speranza: “Emergenza gestita come peste o colera”. L’Istituto Superiore di Sanità: “Mortalità inferiore alla Sars”

Sono almeno 170 le vittime accertate dell’epidemia di coronavirus in Cina: lo hanno riferito oggi le autorità sanitarie di Pechino, secondo le quali i casi di contagio confermati a ieri sera erano 7.711. Secondo il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, “c’è preoccupazione per l’evoluzione del virus, in particolare in alcuni Paesi, per via della trasmissione da uomo a uomo”. Il responsabile dell’Oms ha citato i casi di Germania, Vietnam e Giappone.

In conseguenza dell’epidemia, in Cina sono stati anche posticipati a data da destinarsi gli incontri dei campionati di calcio. A sospendere o bloccare le proprie attività pure gli uffici locali di colossi come Google, Starbucks e Tesla. Previsti oggi sia una riunione del Comitato di emergenza dell’Oms che nuovi rimpatri di cittadini stranieri da Wuhan e da altre città della Cina.

La gestione dell’emergenza in Italia

Mentre si attende il rimpatrio dei nostri connazionali da Wuhan, l’emergenza legata alla diffusione del coronavirus “pur essendo classificata come di pericolosità di tipo B, come nel caso della Sars, viene gestita come virus di tipo A, equivalente a colera e peste“. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante l’informativa urgente tenuta questa mattina alla Camera per riferire sulle iniziative volte a prevenire in Italia l’infezione da coronavirus che si è sviluppata in Cina.

Durante l’informativa, Speranza ha aggiunto che “sono 7.711 i contagi da coronavirus complessivamente accertati secondo i dati riportati stamani, e 170 i decessi correlati“.

Mortalità inferiore alla Sars

“Il tasso di mortalità è irrilevante se consideriamo la popolazione cinese, mentre su quello di letalità restano grossi dubbi. Non possiamo fare calcoli in questo momento per quanto riguarda i morti registrati ufficiali sul totale dei casi registrati ufficiali, perché mentre i morti sono un dato quasi attendibile, per i casi non è così: quelli registrati sono solo i più gravi e rischieremmo di sovrastimare la letalità o di sottostimarla. Probabilmente non siamo ai livelli di letalità della Sars, forse qualcosa di leggermente maggiore dell’influenza. I morti sono perlopiù anziani o affetti da malattie croniche, la differenza è che per l’influenza abbiamo un vaccino, mentre per questo no”. Lo ha detto Gianni Rezza, direttore del dipartimento Malattie infettive dell‘Istituto superiore sanità, al termine della prima riunione del tavolo tecnico-scientifico sul coronavirus nella sede dell’Iss come riferisce l’agenzia Dire (www.dire.it).