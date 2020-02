Un fotocatalizzatore rimuove inquinanti dall’acqua

Dalla ricerca Cnr-Imm arriva l’innovativo fotocalizzatore a base di TiO 2 (diossido di titanio) che rimuove i contaminanti dell’acqua grazie all’imprinting molecolare

Da un’idea dei ricercatori dell’istituto di microelettronica e microsistemi del Cnr è stato sviluppato un fotocatalizzatore a base di TiO 2 (diossido di titanio) in grado di rimuovere selettivamente dall’acqua alcuni pesticidi, considerati pericolosi contaminanti. Tale fotocatalizzatore è stato sintetizzato mediante la tradizionale metodica del sol-gel, accoppiata però alla tecnica dell’imprinting molecolare. Quest’ultima permette di introdurre nei materiali sintetizzati una sorta di memoria molecolare, grazie alla quale il materiale finale riesce a riconoscere e, in questo caso degradare, una molecola specifica usata come template durante il processo di sintesi.