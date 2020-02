Scoperto perché lo stress è causa dei capelli bianchi

Ebbene, in alcuni esperimenti sui topi le cellule staminali che controllano il colore del pelo sono state danneggiate in seguito a uno stress intenso. Così, grazie a una scoperta arrivata per caso, topi dal pelo scuro sono diventati completamente bianchi in poche settimane. La cosa ha colpito gli studiosi, che hanno esaminato attentamente il fenomeno e si sono convinti che valga la pena esplorare ulteriormente questa strada, per poter sviluppare un farmaco capace di prevenire l’invecchiamento e la perdita di colore dei capelli.