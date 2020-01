Nayt in radio con il nuovo singolo “Passala”

Nayt in radio e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Passala” prodotto da 3D per VNT1 per Jive Records (Sony Music Italy)

Nayt non si ferma mai e pubblica oggi “Passala”, il nuovo singolo prodotto da 3D per VNT1 per Jive Records (Sony Music Italy).



“Passala” rappresenta perfettamente la poliedricità del rapper romano, capace di fondere tecnica e armonia in un pezzo dal tiro fresco ed avvincente.

Il nuovo singolo arriva dopo due grandi brani accolti con grande entusiasmo dai fan dell’artista: “Good Vibes” – un anthem rap ironico, melodico, ma non scontato, feat. Gemitaiz – e “Grazie prego scusa”.

Con i suoi due punti saldi, fatti e coerenza, Nayt è sicuramente uno dei nomi di punta del rap italiano nel 2020 e continua a dimostrarlo giornalmente confermandosi tra i rapper più tecnici, prolifici e innovativi.

Il rapper è reduce da mesi di collaborazioni d’oro. Da Gemitaiz a Clementino, passando per MadMan, Vegas Jones e tha Supreme (il cui brano feat. Nayt, “oh 9od”, è disco di platino).

Nayt dimostra la sua potenza anche nella dimensione live. L’artista, infatti, ha registrato il sold out per tutte e tre le dati speciali organizzate nelle due maggiori città italiane: 6 e 7 novembre 2019 al Largo Venue di Roma e 9 novembre 2019 ai Magazzini Generali di Milano.

L’intervista

L’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), lo ha incontrato l’anno scorso nel corso del suo instore tour. Rivedi l’intervista.