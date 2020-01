Colite microscopica: alto rischio di malattie croniche

Per i pazienti con colite microscopica aumentato rischio di malattie infiammatorie croniche intestinali secondo un nuovo studio

I pazienti con colite microscopica potrebbero essere ad aumentato rischio di malattie infiammatorie croniche intestinali incidenti secondo i risultati di uno studio pubblicato su Gastroenterology.

Hamed Khalili del Crohn’s and Colitis Center presso il Massachusetts General Hospital e colleghi evidenziano nel lavoro che alcuni esperti hanno suggerito che la colite microscopica è una forma più debole di IBD che può trasformarsi in alcuni pazienti.

“La malattia è distinta dall’IBD classica; la mucosa del colon di questi pazienti è apparentemente quasi normale e i risultati istologici sono coerenti con un aumento degli infiltrati linfocitari con o senza espansione della fibra di collagene. Sebbene la fisiopatologia sia in gran parte sconosciuta, la malattia sembra avere meccanismi patogenetici condivisi con la malattia di Crohn e la colite ulcerosa” hanno evidenziato gli autori del lavoro.

I ricercatori hanno condotto uno studio prospettico di coorte su adulti in Svezia a cui è stata diagnosticata la colite microscopica tra il 1990 e il 2017. Hanno esplorato l’associazione tra colite microscopica e IBD abbinando i pazienti (n=13.957) a cinque controlli generali della popolazione (n=66.820), nonché ai fratelli non interessati (n=13.943).

Nel 2017, i ricercatori hanno identificato 323 casi di colite ulcerosa (UC) e 108 casi di malattia di Crohn (CD) tra i pazienti con rispetto a 94 e 42 casi nella popolazione generale, rispettivamente.

Nella loro analisi, Khalil e i colleghi hanno determinato che la colite microscopica era associata a una calprotectina fecale (FC) aggiustata di 12,6 (IC 95%, 8,8-18,1) per CD, 17,3 (IC 95%, 13,7-21,8) per UC e 16,8 (IC 95%, 13.9-20.3) per IBD. Rispetto ai fratelli non affetti, i pazienti con colite microscopica erano a rischio più elevato di CD (aHR=5,4; IC 95%, 3,2-9,2) e UC (aHR=9,4; IC 95%, 6,4-13,8).

Khalili e colleghi hanno evidenziato che sono necessari ulteriori studi per esplorare i meccanismi sottostanti queste associazioni.

“Considerando l’età tipica alla diagnosi di colite microscopica, è probabile che la malattia possa rappresentare solo un fattore di rischio per IBD ad esordio più tardivo, che rappresenta una percentuale minore di tutti i casi – hanno scritto -. Nella pratica clinica, la consapevolezza dei gastroenterologi di questa relazione consentirà una valutazione diagnostica tempestiva dei sintomi gastrointestinali nei pazienti con anamnesi di variazioni di colite”.