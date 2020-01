Pd senza pace: scontro tra Calenda e Zingaretti

Scontro tra Calenda e Zingaretti, con il primo che attacca: “Il Partito democratico è irrecuperabile, non ha capito il messaggio del voto in Emilia-Romagna e Calabria”

“Dopo questo voto alle regionali speravamo di recuperare il Pd ma temo che sia irrecuperabile. Il Partito democratico ha capito quel messaggio emiliano al contrario: dal giorno dopo i suoi leader stanno dicendo che nasce una nuova stagione di bipolarismo basato su Pd e M5S da una parte e da Lega, FI e e Fdi, dall’altra. Tradotto: populisti verso sovranisti. Tutto quello che è più lontano da ciò che serve a questo Paese”. Lo ha detto Carlo Calenda in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.

E ancora: “Il governo è sempre più debole e la destra sempre più forte”. I democratici, ha detto ancora Calenda, 2stanno certamente prendendo tutte le tematiche dei grillini. Loro sono più forti dei 5 Stelle, ma i 5 Stelle dettano l’agenda: dalla prescrizione al taglio dei parlamentari, dall’Ilva all’Alitalia, al reddito di cittadinanza. Stanno cercando di prendere voti al prezzo di diventare loro stessi grillini”.

ZINGARETTI: INGENEROSO, ITALIANI STUFI DELLE PICCONATE

Sono i Cinque Stelle a dettare l’agenda al Pd, come dice Carlo Calenda? “Francamente mi sembrano giudizi un po’ ingenerosi. E lo dico per tre volte. Dire che il Pd non ha capito dopo che in Emilia e in Calabria si è confermato il primo partito, è ingeneroso. È ingeneroso. Gli italiani si sono stufati delle picconate. Gli italiani chiedono soluzioni alla politica.” Cosi’ Nicola Zingaretti ad Agorà come riferisce l’Agenzia Dire (www.dire.it).