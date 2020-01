One Piece: la serie live action arriva su Netflix

La serie live action di One Piece sbarca su Netflix: la prima stagione sarà composta da 10 episodi, l’annuncio ufficiale

Sarà Netflix a produrre, in collaborazione con Tomorrow Studios e Shueisha, la tanto chiacchierata serie live action di One Piece. L’annuncio è ufficiale. Composta da 10 episodi, la trasposizione sarà scritta da Steven Maeda, già sceneggiatore di Lost e X-Files.

Eiichiro Oda, autore del manga, figura come produttore esecutivo.

Per vedere la ciurma di Cappello di paglia in carne e ossa bisognerà però attendere. Non è stato ancora scelto il cast del live action di One Piece, né è stata annunciata la data di inizio riprese.

One Piece

One Piece è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda. Il primo capitolo ha debuttato sulla rivista Shonen Jump di Shueisha nel 1997. La serie è attualmente in corso in Giappone. In Italia il manga è distribuito dal 2001 da Edizioni Star Comics.

Pubblicato in più di 30 Paesi del mondo, è un successo senza precedenti come spiega l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it). Con oltre 450 milioni di copie in circolazione al 2019, è il manga ad avere venduto di più in assoluto. Dietro di lui titoli come Dragon Ball e Naruto con oltre 200 milioni di copie in meno.