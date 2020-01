Biagio Iacovelli in libreria con Antropozoologie: la presentazione domani alle ore 18:30 nel salotto di Sinestetica a Roma

Siete invitati nel salotto di Sinestetica per farvi rapire dall’antologia distopica di Biagio Iacovelli. L’autore spiegherà le ispirazioni dietro la sua opera prima, che tramite il passaparola è diventato un piccolo caso editoriale. Grazie alle letture dell’attrice Miriam Messina, le parole del libro prenderanno vita, con la cornice suggestiva delle illustrazioni di Eleonora Iacovelli, che già arricchiscono i racconti presenti in “Antropozoologie”.

Durante la serata si esibiranno i Lilac Will, trio folk pop romano, che con le sue atmosfere accompagnerà la performance teatrale e in seguito presenterà il nuovo lavoro “Tales from the sofa”.

Per tutta la durata dell’evento il bancone di Sinestetica sarà a disposizione degli ospiti, con taglieri, birre artigianali, vino e cocktail di prima qualità, nella location che da 2 anni è diventata un nuovo punto di riferimento per la cultura capitolina grazie alla sua fornita libreria, le sue mostre e i suoi concerti.

IL LIBRO

Nove racconti, un unico filo rosso che lega i loro protagonisti: la meravigliosa fallibilità dell’uomo. L’esordio editoriale di Biagio Iacovelli è un viaggio alla scoperta dell’animo umano e delle sue fragilità, all’interno di boschi narrativi popolati da perdenti. In Antropozoologie – Studio verosimile di una realtà grottesca prendono vita angeli biblici e mitologia greca, claustrofobiche distopie e mondi alieni, storie di piccole grandi donne e grandi piccoli dèi. Lo fanno in punta di piedi, con un narratore in bilico tra l’eleganza delle letture classiche di cui si è cibato e la cruda materia di un immaginario radicato negli stimoli delle storie contemporanee.

Il libro è edito da Eretica Edizioni in formato brossura ed è composto da 106 pagine.

Prezzo al pubblico €13.

L’AUTORE

Biagio Iacovelli, classe ’92, è un attore lucano. Ha lasciato la Basilicata per inseguire il sogno del palcoscenico. Dopo aver frequentato la prestigiosa Accademia Teatrale di Roma Sofia Amendolea, ha preso parte a numerosi film e spettacoli, ricevendo il plauso della critica e collaborando, tra gli altri, con Giorgio Albertazzi, Moni Ovadia, Remo Girone e Antonio Catania.

Sinestetica

Viale Tirreno 70 a/b – Roma

Metro B – Conca d’oro

sinesteticaexpo.com

info@sinesteticaexpo.com

06 943 75 745