AccademiaVino vince il premio WSET Educator of the Year

AccademiaVino, la scuola fondata da Flavio Grassi, si è aggiudicata il prestigioso premio WSET Educator of the Year

AccademiaVino, la scuola fondata da Flavio Grassi, si è aggiudicata il prestigioso premio WSET Educator of the Year per l’attività svolta nel 2019. Una edizione del premio particolarmente significativa perché coincide con il Cinquantesimo anniversario dalla fondazione del Wine & Spirit Education Trust, l’organizzazione internazionale che si è imposta come indiscusso punto di riferimento mondiale per la formazione sul vino.

Il 2019 è stato anche il primo anno durante il quale il numero di studenti che hanno completato un corso WSET nel mondo ha superato la soglia dei 100mila. E, a rendere ancora più significativo il premio conquistato da AccademiaVino, «Bisogna considerare che oggi sono quasi tremila i docenti che offrono corsi WSET nel mondo», come ha sottolineato il CEO Ian Harris durante la cerimonia di premiazione.

Concorrono ogni anno all’assegnazione del Riedel Trophy «Persone e aziende che hanno dato un contributo significativo a corsi e qualifiche WSET e hanno raggiunto risultati eccellenti dimostrando al contempo dedizione e capacità di innovazione nella formazione». Sulla base di questi criteri sono stati selezionati dieci finalisti che, a cavallo tra novembre e dicembre, hanno affrontato la fase finale culminata una presentazione in video a una giuria che, guidata dallo stesso CEO Ian Harris, comprendeva il vincitore dell’anno precedente, il titolare di una scuola brasiliana, e i due Master of Wine Laura Jewell e Richard Bampfield.

«La giuria è rimasta colpita dall’impegno personale di Flavio Grassi nella formazione e dal modo in cui ha investito per garantire alla sua attività un fantastico avvio», ha spiegato Harris dopo aver chiamato il fondatore di AccademiaVino sul palco per ricevere il premio dal presidente onorario WSET Steven Spurrier.

Lanciata nel 2012 dal giornalista Flavio Grassi, AccademiaVino ha avuto, e continua ad avere, una crescita esponenziale. Una crescita alimentata, da un lato, dall’eccezionale successo dei corsi base di degustazione e avvicinamento al vino messi a punto dallo stesso Grassi, e dall’altro dalla decisione di puntare con decisione alla formazione professionale WSET, ottenendo risultati di assoluta eccellenza, come testimoniato ora dallo straordinario riconoscimento ricevuto.

Oltre che nella sede principale di Milano, AccademiaVino offre i propri corsi esclusivi e i corsi WSET nei settori vino, distillati e sake, a Roma, Genova, Rieti, Brindisi, Taranto e, in collaborazione con la Strada del Barolo e Grandi Vini di Langa e I Vini del Piemonte, nel Castello di Barolo.

AccademiaVino