Ruanda apre frontiere: arrivi senza visto da 95 Paesi

Il Ruanda apre le sue frontiere: arrivi senza visto da 95 Paesi. Lo ha promesso il presidente Kagame, a Londra per un vertice post-Brexit

Da 95 Paesi in Ruanda senza piu’ bisogno di visto: la promessa e’ del presidente Paul Kagame, secondo il quale il governo di Kigali si sta muovendo per garantire esenzioni ai cittadini di tutti gli Stati membri del Commonwealth, dell’Organizzazione della francofonia e dell’Unione Africana. Il Ruanda torna dunque a far parlare di sé dopo la scelta di sponsorizzare alcune importanti squadre di calcio europee per promuovere il turismo.

Della misura il capo di Stato ha parlato a Londra, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), nel corso di un intervento al King’s College dedicato alla “trasformazione” del Ruanda.

Il Commonwealth, l’Unione Africana e l’Organizzazione della francofonia hanno rispettivamente 53, 54 e 54 Paesi membri. A oggi, riferisce a Kigali il quotidiano New Times, dal pagamento del visto sono esentati i cittadini di appena 17 Stati dell’Africa.

Kagame si e’ recato a Londra per partecipare a un vertice continentale promosso dal governo britannico per valutare nuove opportunita’ dopo la Brexit.

La liberta’ di circolazione di beni e servizi e’ uno dei pilastri dell’African Continental Free Trade Area (Afcfta), un’area di libero scambio prefigurata da un accordo sottoscritto proprio a Kigali nel 2018.