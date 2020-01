Fertilità maschile dopo la chemio: colpiti anche adolescenti

Fertilità maschile dopo la chemioterapia: colpiti anche gli adolescenti secondo uno studio pilota condotto dai ricercatori dell’ l’Institut National de la Recherche Scientifique (INRS)

Uno studio pilota condotto dai ricercatori dell’Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) evidenzia l’effetto della chemioterapia sulla fertilità maschile prima e dopo la pubertà.

“Si ritiene che i trattamenti antitumorali per i ragazzi in età prepuberale non avranno alcun effetto sulla loro fertilità perché i loro testicoli sarebbero “dormienti”. Ma in realtà, i testicoli prepuberali non sono immuni alla chemioterapia che colpisce le cellule in divisione ed è ormai ben noto che ci possono essere effetti a lungo termine”, spiega Géraldine Delbès, docente presso l’INRS di Laval, in Canada.

La professoressa Delbès, specializzata in tossicologia riproduttiva, ha condotto uno studio pilota in collaborazione con oncologi e specialisti della fertilità del McGill University Health Centre (MUHC) su una coorte di 13 pazienti, tutti sopravvissuti a leucemie e linfomi pediatrici. I loro risultati, recentemente pubblicati sulla rivista Plos One, sollevano importanti questioni sulla fertilità maschile e sulla qualità di vita a lungo termine dei sopravvissuti al cancro.

“L’originalità del nostro studio sta nel fatto che abbiamo dissociato gli effetti prima e dopo la pubertà e abbiamo scoperto che l’effetto della chemioterapia non sembra dipendere dall’età. Tutti i pazienti erano a più alto rischio di infertilità a causa dell’assenza o della bassa quantità di sperma prodotto. Quindi sembra che non ci sia un “periodo” in cui i ragazzi sono insensibili alla tossicità di questi tipi di chemioterapia”, dice il professor Delbès, autore principale dello studio, che dal 2005 studia i problemi di onco fertilità .

Fattori ancora poco conosciuti

Grandi studi epidemiologici hanno già dimostrato che i trattamenti chemioterapici pediatrici possono influenzare la fertilità maschile a lungo termine, ma l’effetto dell’età alla diagnosi e il tipo di trattamento sulla qualità o la produzione dello sperma è ancora poco compreso.

I ricercatori hanno analizzato gli spermogrammi e i danni al Dna negli spermatozoi di adulti sopravvissuti alla leucemia o al linfoma pediatrico. Hanno confrontato questi parametri in pazienti diagnosticati prima e dopo la pubertà e in uomini senza una storia di cancro.

I pazienti della coorte avevano ricevuto cocktail di diversi tipi di agenti chemioterapici, compresi gli agenti alchilanti, che sono collegati alla diminuzione a lungo termine della produzione di spermatozoi.

Alterazione della qualità dello sperma

Nel suo laboratorio, Géraldine Delbès è particolarmente interessata alle antracicline, che vengono utilizzate nel trattamento di diversi tipi di cancro. I ricercatori dimostrano che questi farmaci, che non dovrebbero avere alcun effetto a lungo termine sulla quantità di sperma, potrebbero potenzialmente influenzarne la qualità.

Delbès ritiene che l’uso delle antracicline sia correlato a lungo termine con le anomalie della cromatina e del Dna degli spermatozoi. Queste anomalie sono spesso associate a problemi di infertilità e a un cattivo sviluppo embrionale.

“Siamo consapevoli dei limiti del nostro studio a causa del numero ridotto di partecipanti, ma questi dati sono rari e particolarmente rilevanti per i ragazzi per i quali la banca del seme potrebbe non essere fattibile”, aggiunge Peter Chan, co-autore dello studio e direttore della Medicina della Riproduzione Maschile nel Dipartimento di Urologia del MUHC. “Anche se sono necessarie ulteriori ricerche su larga scala per confermare i nostri risultati preliminari, esse sono già importanti per gli specialisti della riproduzione e gli oncologi che consigliano questi giovani adulti sopravvissuti al cancro sulla loro cura della fertilità”.

“Quando i bambini affetti da cancro vengono trattati in oncologia pediatrica, il personale medico non pensa necessariamente a preservare la loro fertilità per gli anni a venire, quando saranno adulti. La priorità è curarli”, aggiunge Delbès. “Tuttavia, grazie al successo dei trattamenti oncologici, la qualità della vita a lungo termine sta diventando una delle principali preoccupazioni, e le conseguenze per la fertilità di questi individui sono ancora poco comprese”.

Questo studio evidenzia la necessità di ulteriori ricerche sulla fertilità degli uomini che hanno avuto un cancro pediatrico e l’importanza di educarli sui potenziali effetti a lungo termine della chemioterapia sulla fertilità maschile, indipendentemente dall’età alla diagnosi.