Domenica al museo: il 2 febbraio ingresso gratuito

Dagli Uffizi al Colosseo, il 2 febbraio torna Domenica al museo: ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali che aderiscono all’iniziativa del Mibact

Torna il 2 febbraio la #domenicalmuseo, reintrodotta e resa permanente dal ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, con l’ingresso gratuito in tutti i musei e i parchi archeologici statali e in quelli comunali che aderiscono all’iniziativa. L’elenco completo degli istituti coinvolti domenica 2 febbraio è consultabile all’indirizzo www.beniculturali.it/domenicalmuseo.

“La cultura è per tutti ed è davvero una festa vedere così tanti cittadini e famiglie andare a visitare i musei delle proprie città. Dalla sua prima edizione del luglio 2014 più di 17 milioni di persone sono andate al museo gratuitamente con questa promozione”, ha dichiarato il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.