De Rossi travestito in curva Sud per il derby

Daniele De Rossi travestito si infiltra in Curva Sud per il derby Roma-Lazio: l’ex giocatore giallorosso ha postato il video sui social, è diventato virale

Naso finto, barba lunga, cappello e parrucca. È un travestimento perfetto quello di Daniele De Rossi, infiltrato speciale per il derby Roma-Lazio. L’ex capitano della Roma ha assistito alla partita direttamente in Curva Sud, camuffato per non farsi riconoscere dai tifosi giallorossi.

De Rossi, come spiega l’agenzia Dire ( www.dire.it ) ha mantenuto la promessa che fece durante la conferenza stampa di addio alla Roma quando, affermò che nei prossimi anni lo avremmo potuto vedere “intrufolato con panino e birra in qualche settore a tifare i miei amici”.

“Ecco cosa succede quando tuo marito decide di infiltrarsi in curva sud per esaudire il suo sogno e vedere il derby. Abbiamo perso un pomeriggio intero, ore di trucco, traumatizzato i figli ma era felice come un bambino. Ti amo”, scrive la moglie di Daniele, Sarah Felberbaum, sul proprio profilo Instagram, accompagnando il post con il video della trasformazione.