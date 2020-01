BTS annunciano il tour mondiale: manca l’Italia

I BTS annunciano il tour mondiale ma manca l’Italia: delusione dei fan per l’assenza del nostro Paese dal “Map of the soul tour” che partirà il prossimo 11 aprile

I BTS hanno annunciato il “Map of the soul tour”. Il gruppo partirà l’11 aprile per un giro di concerti in tutto il mondo. Prima tappa a Seoul. In calendario l’America, il Giappone, l’Europa e ovviamente la Corea. Manca, al momento, una data in Italia come riferisce l’agenzia di stampa Dire Giovani (www.diregiovani.it).

Se i fan italiani sono alquanto delusi dalla lista di date, non resta che consolarsi con la nuova musica dei BTS. Il gruppo sudcoreano è pronto a tornare il 21 febbraio con il disco “Map of the soul: 7”.